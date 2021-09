Ouverture des deux nouveaux food corners COSMITTO et STORIA dans la station autoroutière TotalEnergies Grombalia

TotalEnergies en Tunisie vient de célébrer l’ouverture des deux nouveaux food corners COSMITTO et STORIA dans la station autoroutière de Grombalia.

Ces deux premiers food corners ouverts sur la station-service TotalEnergies, marquent le début d’un partenariat fructueux puisque STORIA a également ouvert deux autres food corners à la station El Jem et Borgine, un quatrième corner ouvrira bientôt à la station TotalEnergies Utique.

En ce qui concerne COSMITTO, ce premier food corner sera suivi de trois autres d’ici fin d’année 2021.

Toujours plus proche de ses clients, TotalEnergies en Tunisie cherche à diversifier son offre de F&B en stations et propose à ce titre des enseignes de restauration très appréciées en Tunisie.

Les coins COSMITTO et STORIA viennent renforcer une offre restauration déjà bien étayée. Les partenaires de TotalEnergies, tels que BIG TACOS, ALTA CAFE mais aussi BARIOLO, POMME DE PIN, CI-GUSTO, contribuent fortement à l’approche de proximité avec le client. Sans oublier également les propres concepts Bonjour et Café Bonjour dans les Boutiques des stations TotalEnergies.

Pour être toujours plus proche de ses clients, TotalEnergies en Tunisie a signé également un accord de partenariat avec Jumia Tunisie le leader du e-commerce en Tunisie et fait ainsi de son réseau de stations-service, le premier point relais du e-commerce en Tunisie.

Actuellement TotalEnergies dispose de 15 points relais et estime atteindre 50 stations points relais d’ici décembre 2021. Bienvenue à Elyes JERIBI !

Total Tunisie, EIu « Service Client de l’année » en 2020 et en 2021, entend renforcer la confiance et la satisfaction de ses clients, et s’engage à ce titre dans un processus d’amélioration continue de ses prestations et une diversification de ses offres lui permettant d’ambitionner au titre , EIu « Service Client de l’année » en 2022 pour la 3ème année consécutive !