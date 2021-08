LG : réduction d’émission du « Greenhouse Gas »

LG Electronics (LG) a annoncé son engagement à suivre des objectifs scientifiques dans le but de réduire les émissions de« Greenhouse Gas », gaz à effet de serre dans la phase d’utilisation des principaux produits LG d’ici 2030, faisant ainsi de LG la première entreprise coréenne à participer à la campagne mondiale net zéro, Business Ambition pour 1,5°C.

La campagne, dirigée par l’initiative Science Based Targets (SBTi) avec le soutien du CDP, du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), du World Resources Institute (WRI) et du World Wide Fund for Nature (WWF), a reçu le soutien et l’engagement de participation de près de 700 entreprises mondiales.

LG a annoncé son initiative Zéro Carbone 2030 en 2019, s’engageant à réduire de 50 % la quantité totale d’émissions directes et indirectes de carbone, générées pendant le processus de production par rapport à la référence 2017.

Avec son engagement Business Ambition pour 1,5°C, LG se fixe un nouvel objectif pour réduire également les émissions de GES générées pendant la phase d’utilisation de produits tels que les réfrigérateurs, les machines à laver et les climatiseurs résidentiels, un défi bien plus grand. En fait, le rapport de LG au CDP cette année a montré que la phase d’utilisation des principaux produits représentait plus de 80% de ses émissions de gaz à effet de serre.

Les objectifs scientifiques tels que promus par SBTi sont conformes aux dernières recherches et à ce qui est jugé nécessaire pour atteindre l’objectif ambitieux de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius.

L’objectif de réduction des émissions de carbone de LG visant à réduire les émissions dans l’ensemble du processus, de la production à l’utilisation d’ici 2030, sera examiné et validé par SBTi sur la base de données scientifiques.