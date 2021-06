La BERD et l’Union européenne s’associent pour stimuler les exportations des PME tunisiennes

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’Union européenne (UE) unissent leurs forces pour renforcer les opportunités de croissance des petites entreprises tunisiennes à travers un nouveau programme européen d’appui à l’exportation appelé Insadder.

Cette initiative vise à promouvoir le potentiel des entreprises locales en matière d’exportation en les aidant à pénétrer les marchés internationaux et à y être concurrentielles. Insadder disposera d’un budget de 7,25 millions d’euros financé par l’UE et mis en œuvre par la BERD sur une période de cinq ans.

Le programme a été lancé en présence, d’Antoine Sallé de Chou, Chef du Bureau de la BERD en Tunisie, et Marcus Cornaro, Ambassadeur de l’UE en Tunisie.

Insadder cherche à améliorer la compétitivité, la productivité et les capacités d’exportation des petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes en les aidant à croître à l’échelle internationale et à accéder à de nouveaux marchés. Le programme appuiera les échanges commerciaux, créera des opportunités pour les entreprises tunisiennes et les encouragera à exporter vers l’UE et le reste du monde.

Il propose un ensemble de services d’assistance technique et financière et des services d’appui exhaustifs. Les entreprises bénéficiaires auront, pendant deux à trois ans, un accès aux services suivants :

• Un appui stratégique fourni par des spécialistes du commerce international, axé sur les exportations et l’accès à de nouveaux marchés ;

• Un appui opérationnel multidisciplinaire apporté par des experts en matière de stratégie, d’organisation, de commercialisation, de transformation numérique, d’information financière et de certification ;

• Une formation spécifique aux exportations à destination du personnel des entreprises bénéficiaires ; et

• Un cofinancement des certifications nécessaires aux exportations.

Ce programme offrira également des programmes de formation aux consultants locaux afin de renforcer leurs compétences et d’améliorer la diversité et la qualité des services de conseil dédiés aux activités d’exportation. Les entreprises souhaitant bénéficier de ce programme doivent répondre à un appel à candidature. Le premier appel est ouvert depuis le 1er juin 2021 sur le site Web www.insadder.tn.

« Ce nouveau partenariat entre la BERD et l’UE permettra aux PME tunisiennes d’atteindre un nouveau palier en ce qui concerne leur présence sur les marchés internationaux, explique Antoine Sallé de Chou, de la BERD. Ce programme s’appuie sur notre expérience en matière d’appui aux PME en Tunisie et proposera une assistance technique spécialement conçue pour développer les exportations. »

M. Cornaro, l’Ambassadeur de l’UE, souscrit à cet appui aux entreprises locales : « Notre objectif commun est de contribuer à la prospérité et à la stabilité de la Tunisie, en particulier dans le contexte de la reprise après la crise de la COVID-19. Nous souhaitons, avec ce programme, en partenariat avec la BERD, faire tout notre possible pour aider les PME tunisiennes à créer de nouvelles opportunités et à conquérir de nouveaux marchés, dans l’UE ou ailleurs. En se concentrant sur des entreprises qui n’ont jamais exporté, ou qui exportent peu, et souhaitent se développer, nous espérons les aider à réaliser, étape par étape, leurs projets d’export. »

La BERD et l’UE ont déjà appuyé conjointement plus de 1 400 entreprises tunisiennes, formé 600 femmes cheffes d’entreprises et plus de 400 consultants locaux, soutenu environ 50 start-ups tunisiennes et accompagné 10 associations professionnelles afin de construire une Tunisie plus prospère.