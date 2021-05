Djerba : financement des projets de formation professionnelle dans le cadre du programme « IRADA »

L’Initiative régionale pour le développement économique durable « IRADA » agit dans ses grandes lignes afin de consacrer les principes de gouvernance du développement régional et augmenter l’employabilité des jeunes en soutenant et améliorant le dialogue entre les secteurs public et privé pour identifier les filières économiques à valeur ajoutée et à haute capacité d’emploi et améliorer la performance du système de formation professionnelle pour répondre aux exigences du marché du travail régional. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du chapitre sept de la Constitution de la République tunisienne relatives à la mise en place des composantes du pouvoir local.

À partir de 2017, les équipes régionales du programme ont diagnostiqué les capacités régionales, identifié les secteurs économiques prioritaires et mené des enquêtes auprès des entreprises pour déterminer leurs besoins en main-d’œuvre spécialisée et leurs demandes de formation de base et continue. Toutes ces activités participatives ont contribué à permettre aux centres publics de formation professionnelle (les centres ATFP, AVFA, AFMT) d’étudier les besoins du marché du travail régional et local et de soumettre des propositions de projets pour y répondre.

L’innovation dans le programme « Irada » consiste à adopter une approche régionale d’identification des besoins, contrairement à l’approche centralisée et sectorielle précédemment adoptée, et à fournir des fonds pour financer la demande de concours entre les centres de formation publics afin de sélectionner les meilleures propositions qui répondent aux critères d’efficacité économique et sociale et d’améliorer les performances du système régional de formation.

Au cours du deuxième semestre 2020, une demande de concours a été lancée dans le gouvernorat de Médenine pour sélectionner les meilleures propositions de projets soumises par les centres de formation, qui ont fait l’objet de deux phases d’évaluation : une évaluation technique par des experts internationaux pour étudier la qualité technique des propositions puis une évaluation régionale par un comité régional.

La cérémonie d’attribution des subventions pour financer des projets est l’aboutissement du processus participatif entre tous les acteurs dans le domaine du développement régional, de la dynamisation du marché de l’emploi et du lancement d’un nouveau type de gouvernance du système de formation professionnelle en adoptant les principes de la décentralisation participative.

Au cours de cette réunion, cinq contrats de financement seront signés, d’une valeur totale d’environ un million d’euros, pour les projets qui ont été sélectionnés comme suit :