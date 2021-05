Ouverture des inscriptions au 3e Concours tunisien des produits du terroir

Le signal de départ de la 3ème édition du Concours tunisien des produits du terroir a été donné jeudi 20 mai lors d’une conférence de presse au cours de laquelle les organisateurs de cet évènement phare ont annoncé le démarrage des inscriptions aux candidats briguant les nombreux trophées mis en jeu.

Ce Concours est organisé par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles APIA sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, en collaboration avec le Ministère de l’Industrie, le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, et avec l’appui du Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT 2) mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO).

À l’occasion de ce point de presse, les grandes lignes ont été présentées, ainsi que le calendrier des événements marquants de cette 3ème édition du Concours compte tenu de l’évolution que connaît le monde du numérique, les organisateurs ont décidé de miser sur cette nouvelle donne dans la stratégie de communication et de diffusion de l’information afin d’assurer une large couverture de l’événement à travers tous les supports médiatiques.

Le concours atteint sa vitesse de croisière

Pour cette 3éme édition, certaines améliorations au niveau de l’organisation seront apportées par les organisateurs afin de pouvoir bien gérer le nombre de plus en plus important de participants au concours et de leur offrir un cadre idéal pour promouvoir leur produits.

Par ailleurs, l’APIA qui œuvre à faire de ce concours un véritable outil de valorisation des produits de terroir, s’engage à fournir l’appui nécessaire aux producteurs pour consolider leurs acquis et introduire une nouvelle dynamique au niveau de leur région, ainsi que la promotion de leurs produits auprès du consommateur tunisien.

L’objectif de ce concours est d’une part la consécration des meilleurs produits de terroir par l’octroi des médailles, mais également l’appui pour permettre de poursuivre les efforts pour respecter le même niveau de qualité des produits et garantir des aliments sains en vue d’améliorer les rendements et les revenus. En effet, plusieurs actions sont menées par les différentes structures qui coordonnent le Concours tel que l’INNORPI afin d’encourager la valorisation et la labellisation des produits de terroir.

De même la promotion et le développement des produits authentiques et de leur terroirs d’origine est au cœur de la première stratégie nationale de valorisation des produits de terroir dont les travaux ont été lancés début 2021 par le Ministère de l’Agriculture en étroite collaboration avec l’APIA avec l’appui du projet PAMPAT 2 et qui est en train d’être développée de façon participative avec plusieurs acteurs du secteur public et privé .

La Tunisie étant désormais membre du réseau international des Concours des produits du terroir comptera avec une forte participation de délégations étrangères lors de l’épreuve de dégustation qui aura lieu du 05 au 07 octobre. Sachant que la remise des médailles se déroulera le 14 octobre, alors que le marché des produits du terroir ouvrira ses portes le lendemain à la Cité des Sciences de Tunis, et ce, jusqu’au 17 octobre 2021.

Les inscriptions à la 3ème édition du Concours Tunisien des Produits de Terroir sont ouvertes du jeudi 20 mai au mardi 20 juillet 2021. Les productrices et les producteurs sont invités à déposer les dossiers d’inscription de leurs produits auprès des Comités Régionaux (APIA et CRDA) créés au niveau de chaque Gouvernorat, et ce conformément aux dispositions du règlement du concours et aux instructions figurant dans le bulletin d’inscription téléchargeables sur la page www.concours-terroir.tn.