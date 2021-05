« Tunisia Digital Summit » se tiendra les 02 et 03 juin 2021

Autant de sujets que Tunisia Digital Summit va mettre en lumière lors de cette édition. Le choix de ces différents thèmes, qui n’est pas bien sûr fortuit, vise à alimenter la réflexion sur les défis de la transformation digitale Post Covid.

2000 participants sont attendus dont 500 en mode présentiel et 1500 en virtuel, 50 exposants à l’Hôtel Laico et en ligne sur TDS Event Platform vont vous informer des nouvelles solutions et innovations technologiques qui vont accompagner les 2300 visiteurs qui vont participer en mode physique et virtuel.

La seconde édition de TDS Hackathon “HACK4DATA” organisé en collaboration avec l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), Business and Decision et soutenue par la GIZ, permettra de connecter en direct 6 groupes d’étudiants les plus talentueux des écoles d’ingénieurs en Tunisie pour trouver des solutions digitales innovantes dans le domaine des Data Science, Data Analysis et Data Visualization autour de la thématique “Suivi de l’évolution de la pandémie du Covid” proposée par notre partenaire Business and Decision.

TDS 2021 propose un programme exceptionnel et diversifié qui vise à mettre l’innovation au cœur des deux jours de la rencontre. Le programme élaboré sous forme de 5 activités offrira aux participants différentes palettes : s’informer lors des conférences, fédérer les experts pour discuter des nouvelles tendances et idées que l’administration et les entreprises peuvent utiliser pour lancer des projets de transformation numérique, contracter des partenariats lors des séances B2B et lors des différents moments forts qui ponctueront les deux jours :

les 5 activités de TDS se présentent comme suit :

TDS EXPO : Cette édition va offrir des espaces d’exposition physique à l’hôtel laico ainsi que des E-booth (espaces d’exposition en ligne).

TDS Conférences : Deux journées de formation, d’inspiration, de conseils, de partage d’expériences et de témoignages à travers 9 panels & 18 keynotes et participation de 90 speakers internationaux et nationaux & autour de la thématique “Les défis de la transformation digitale Post Covid”.

TDS Workshops et Master Class : Deux journées de formation et d’échange par des experts et des leaders internationaux et nationaux du digital qui vont proposer pas moins de 24 ateliers techniques et des formations sur des thématiques d’actualité et participation de 48 experts.

TDS Hackathon : Permet d’attirer et de connecter des étudiants tunisiens les plus talentueux des écoles d’ingénieurs​, leur offre une atmosphère confortable et vivifiante, les encourage à utiliser leurs compétences et leur permet de développer des idées créatives et innovantes autour d’une thématique/problématique bien définie par notre Sponsor.

TDS Networking : En plus du networking B2B réalisées physiquement au Laico-Hotel. TDS a mis en place la plateforme d’événement en ligne Eventoo.tn qui permet l’organisation du match-making ciblées et des rendez-vous en one-to-one en ligne entre les participants en mode physique et les participants en mode virtuel.

Comme à l’accoutumée, une panoplie d’intervenants, d’experts nationaux et internationaux viendront animer TDS 2021. Cette année encore de nombreux partenaires participeront à cet événement au rang desquels figurent : l’agence de coopération internationale allemande pour la coopération (GIZ), 19 acteurs publics et privés et 30 startups.