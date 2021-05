Derniers essais pour un nouveau modèle haute performance de la gamme Cayenne

Walter Roehrl a mis à l’épreuve un prototype légèrement camouflé d’un nouveau Cayenne puissant pour tester les capacités de la voiture. Le double Champion du monde des rallyes et ambassadeur de la marque Porsche a effectué un grand nombre de tours d’essai au volant du SUV haute performance sur le célèbre circuit de Grand Prix d’Hockenheim. Pour décrire la dynamique de conduite de la voiture, le pilote a qualifié le nouveau Cayenne de « grand pas en avant par rapport à tout ce qui précédait. Cette voiture redéfinit le sens du mot SUV ».

Depuis le lancement du modèle en 2002, le Cayenne combine les performances typiques des modèles Porsche avec un haut niveau de confort et de polyvalence au quotidien. Dans les premières années, la gamme comprenait des modèles particulièrement dynamiques comme le premier Cayenne Turbo S, qui affichait en 2006 une formidable puissance de 521 ch (383 kW), et les modèles GTS aux réglages résolument sportifs. Avec ce nouveau modèle, Porsche décline des performances hors pair en mode tout-terrain avec des qualités exceptionnelles en matière de confort de conduite et d’utilisation au quotidien. La nouvelle déclinaison effectue actuellement les derniers essais pour une optimisation avant la production de série. Le modèle issu du Cayenne Turbo Coupé actuel est résolument conçu pour offrir une dynamique longitudinale et latérale exceptionnelle.

Systèmes de réglage du châssis conçus pour une performance accrue

Avec les autres systèmes de réglage du châssis, le système de stabilisation active des mouvements de roulis Porsche Dynamic Chassis Control contribue de manière décisive à la stabilité directionnelle du nouveau Cayenne avec un nouveau réglage performant. « Le système PDCC assure un parfait équilibre de la caisse dans les virages difficiles », explique le pilote d’essai Lars Kern, qui a participé au développement du nouveau modèle haute performance depuis le début. Sa maniabilité est également améliorée par son train avant entièrement remanié : « Par rapport au Cayenne Turbo Coupé, les jantes avant sont plus larges d’un demi-pouce, et le carrossage négatif a été augmenté de 0,45 ° afin d’offrir une plus grande surface de contact pour les pneumatiques Sport de 22 pouces, développés spécialement pour ce modèle », précise Lars Kern.

Doté du nouveau système d’échappement en titane avec sa riche signature sonore et ses sorties en position centrale, Walter Roehrl a enchaîné les tours de circuit avant de conclure : « La voiture reste incroyablement stable même dans les virages rapides, et son comportement en courbe est extrêmement précis. Plus que jamais, vous avez la sensation d’être au volant d’une sportive compacte, et non pas d’un grand SUV. »