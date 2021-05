Porsche propose aux clients de prendre part à la conception de modèles uniques

Porsche entend satisfaire les besoins de chacun de ses clients partout dans le monde. Pour cela, le constructeur de voitures de sport s’appuie notamment sur les départements Porsche Exclusive Manufaktur, Porsche Tequipment et Porsche Classic. Avec sa gamme de produits renouvelée et son offre de services nettement élargie, l’entreprise est plus que jamais à l’écoute des souhaits et des attentes de ses clients.

Porsche entend désormais proposer à ses clients différentes options de personnalisation pour leur permettre de concevoir de véritables créations uniques. Par ailleurs, le constructeur élargit les possibilités de personnalisation de différentes pièces directement dans le Car Configurator et introduit la gamme « Performance Parts », destinée aux véhicules neufs, aux modèles en circulation et aux sportives classiques. Dans le cadre de sa stratégie de co-création, Porsche revisite également le légendaire programme « Sonderwunsch » (demande spéciale), mis en œuvre par la marque à la fin des années 1970. À l’avenir, Porsche mettra son expertise à l’œuvre pour concevoir des modèles uniques en concertation avec les clients.

Actuellement, l’offre de personnalisation des véhicules neufs comprend notamment le suivi personnalisé avec le client pendant le processus de configuration ou encore la réalisation de petites séries limitées. Pour les modèles déjà en circulation, le catalogue Tequipment propose de nombreux accessoires et comprend différents éléments en post-équipement. Pour les sportives classiques, l’offre actuelle de Porsche est axée sur la vente de pièces détachées et les restaurations en atelier. À présent, le constructeur de Stuttgart entend élargir sensiblement son offre à tous les niveaux.

« Notre objectif est de proposer à nos clients dans le monde entier une offre qui correspond encore plus précisément à leurs besoins, pour les modèles classiques comme pour les sportives en circulation et les véhicules neufs. Nous entendons également dévoiler une gamme complète d’options de personnalisation », déclare Alexander Fabig, Vice-Président du département Personnalisation et Porsche Classic. « Cette nouvelle offre nous permet de répondre à la forte demande suscitée par nos produits à l’échelle mondiale. Ainsi, avec les nouvelles options de personnalisation de pièces individuelles, l’introduction de la gamme Performance Parts ou encore la confection de sièges sport personnalisés et uniques, nous pouvons répondre aux demandes de chaque client. »

Une personnalisation simplifiée et plus individuelle que jamais

Le catalogue Porsche Exclusive Manufaktur propose désormais davantage de produits pouvant être individualisés et personnalisés, et cette offre sera considérablement élargie à l’avenir. Les clients peuvent notamment opter pour un large éventail de films décoratifs, de numéros de départ, de tapis de sol imprimés, de seuils de porte rétroéclairés et de projecteurs de porte. En outre, le client peut participer à la conception lors de la commande, en choisissant notamment les couleurs, les logos, le lettrage ou encore le texte des différents éléments.

En outre, grâce à une application intégrée au Porsche Car Configurator, les clients peuvent désormais personnaliser le design de différents éléments. Ils peuvent par exemple faire imprimer leur propre signature en relief sur des éléments de l’habitacle, par exemple sur le capot en cuir du compartiment de la console centrale, qui s’y prête particulièrement. Enfin, les clients peuvent opter pour des films et des stickers personnalisés sur certaines portions de la carrosserie et choisir une finition personnalisée pour les jantes.

De nouvelles pièces pour les modèles GT et les modèles classiques

Par ailleurs, Porsche introduira la gamme « Performance Parts », qui comprend un large éventail de nouvelles pièces pour les véhicules neufs, déjà en circulation et classiques. En outre, la gamme Porsche Tequipment pour les modèles neufs et les sportives déjà en circulation est destinée aux passionnés de compétition et aux pilotes amateurs. Enfin, l’offre Porsche Classic comprendra des nouveautés ancrées dans l’histoire de la marque, des pièces optimisant les performances ainsi que des produits « lifestyle » pour modèles youngtimer et oldtimer offrant un gain de performance et de confort au quotidien. Pour illustrer les différentes possibilités de personnalisation et notamment les éléments axés sur le tout-terrain et les grands espaces, le département Porsche Classic a produit deux voitures de démonstration basées sur des modèles Cayenne de première génération.

Des sportives modernes et classiques uniques et sur mesure

Dans le cadre de sa stratégie de co-création, Porsche revisite également le légendaire programme « Sonderwunsch » (demande spéciale), mis en œuvre par la marque à la fin des années 1970. À l’avenir, Porsche pourra ainsi accompagner les clients dans un processus de conception de sportives aux caractéristiques exceptionnelles (« one-off ») et mettra son expertise à l’œuvre pour créer des modèles uniques en concertation avec les clients. Ce programme élargi se décline en trois offres. L’offre « Factory Commissioning » permet de personnaliser la couleur et divers éléments d’un véhicule neuf directement durant la production, tandis que les offres « Factory Re-Commissioning » et « Factory One-Off » permettent au client de personnaliser un modèle déjà en sa possession.

Alors que l’offre « Factory Re-Commissioning » consiste, tout comme l’offre « Factory Commissioning », à implémenter des couleurs et des éléments individuels, l’offre « One-Off » implique une phase de développement technique à part entière. Le modèle sera alors pris en charge par les experts de Porsche Exclusive Manufaktur ou les spécialistes Porsche Classic en fonction de son ancienneté.