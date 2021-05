TV OLED de LG : illuminez votre monde

La gamme de TV OLED 2021 de LG est la plus complète de toutes et propose des nouveaux téléviseurs avec une qualité d’image supérieure. La toute nouvelle série G1 de LG dispose de OLED EVO, soit la dernière version de la technologie OLED et offre tout le nécessaire pour une expérience optimale.

Les TV OLED signées LG livrent d’excellentes performances grâce aux images incroyablement nettes. Et avec un noir parfait et une fidélité des couleurs à 100 %.

La TV LG OLED diffuse de façon très réaliste : les actions rapides et les mouvements sont reproduits en toute fluidité. Avec Dolby Vision IQ et Dolby Atmos, LG propose une expérience télévisuelle irréprochable et de résultats cinématographiques incroyables. Alors que Dolby Vision IQ ajuste intelligemment les réglages d’image en fonction du type de contenu et de l’environnement, Dolby Atmos, lui, offre un son surround multidimensionnel.

Une même image peut être représentée différemment en fonction de la technologie d’affichage dont dispose la TV. Les TV LG OLED sont équipées de pixels auto-éclairés qui peuvent s’allumer et s’éteindre pour parvenir au noir absolu et au contraste infini. Chez les téléviseurs LED et mini-LED, c’est différent : ils utilisent un éclairage de fond qui n’est pas auto-éclairé. Résultat ? Pas de noir absolu et un possible effet de halo. Cela n’est pas le cas avec des pixels auto-éclairés : il n’y pas de lumière parasite ni de halo. Au contraire, vous profitez de noirs parfaits et donc d’une meilleure qualité d’image.

Faites connaissance avec LG OLED EVO

La technologie LG OLED EVO est une nouvelle génération de dalle OLED exclusivement réservée à la série G1 ! Cette dalle offre des images plus claires et apporte encore plus de contraste aux couleurs. L’écran OLED de la LG OLED EVO dispose d’une couche supplémentaire avec un matériau émissif plus puissant. En association avec le processeur α9 Gen4, cela permet d’obtenir un niveau de luminosité plus élevé.

Cette nouvelle conception optimise la structure de l’écran, enrichit les longueurs d’onde de la lumière et améliore le rendement. Résultat ? Une image plus lumineuse et plus nette.