LG annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2021

LG Electronics Inc. (LG) a annoncé un chiffre d’affaires consolidé de 16,90 milliards USD et un bénéfice d’exploitation de 1,36 milliard USD pour le premier trimestre 2021, soit les meilleurs résultats trimestriels de l’histoire de la société, le bénéfice d’exploitation de 8,1 % constituant un record pour le premier trimestre

Par rapport au premier trimestre de l’année précédente, les recettes ont augmenté de 27,7 % et la rentabilité a grimpé de 39,1 %, ce qui reflète la très forte demande d’appareils électroménagers et de produits de divertissement à domicile LG, les consommateurs du monde entier continuant à passer plus de temps à la maison.

Au premier trimestre, LG Home Appliance & Air Solution Company a généré un chiffre d’affaires de 6,03 milliards USD, soit une augmentation de 23,8 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice d’exploitation de 826,39 millions USD est supérieur de 22,1 % à celui du premier trimestre de l’année précédente.

Pour le deuxième trimestre consécutif, la division électroménager a enregistré une croissance significative par rapport à l’année précédente en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que sur son marché d’origine, la Corée du Sud, où l’activité de location est particulièrement saine. La LG Home Entertainment Company a enregistré des ventes de 3,60 milliards USD au premier trimestre, soit une augmentation de 34,9 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le résultat d’exploitation a augmenté de 23,9 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 362,75 millions USD, grâce à de fortes ventes en Amérique du Nord et en Europe. Les produits haut de gamme, menés par les téléviseurs OLED et NanoCell, ont continué à connaître une forte demande alors que l’effet de la pandémie se poursuit dans la plupart des pays du monde.

Au premier trimestre, LG Business Solutions Company a enregistré des revenus améliorés de 1,67 milliard USD, soit une augmentation de 9,1 % par rapport à l’année précédente et de 23,6 % par rapport au trimestre précédent, en grande partie grâce à la forte demande de produits tels que les moniteurs et les produits pour PC à l’ère du travail à distance.