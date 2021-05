AMEN BANK lance son nouveau produit de financement “AMEN Leasing Pro”

Afin de poursuivre sa stratégie d’enrichissement de ses produits destinés à ses clients Entreprises et Professionnels, AMEN BANK a développé son offre de financement, en partenariat avec Tunisie Leasing & Factoring, afin de proposer aux entreprises et aux professionnels, « AMEN Leasing Pro », des solutions de financement en Leasing, simples, avantageuses et rapides.

En effet, grâce à un financement en Leasing, « AMEN Leasing Pro », les clients Entreprises et Professionnels peuvent faire l’acquisition d’un large choix de véhicules selon leurs besoins (voitures de tourisme, camions, véhicules utilitaires…) ou bien équiper leur usine, avec de nouvelles machines.

Il est à préciser que les formules de financement « AMEN Leasing Pro » permettent aux clients de réaliser leurs projets rapidement et simplement, puisque l’accord de principe pour l’acquisition de véhicules et d’équipements, leur sera transmis en simplement 48 heures.

De plus, avec les formules de financement « AMEN Leasing Pro », les clients bénéficient d’avantages spécifiques :

Financement en Leasing tous types de véhicules

Le Financement en Leasing Auto, offre une bonne couverture contre les risques, grâce à sa formule Assurance+, qui permet de payer la prime d’assurance mensuellement, avec les loyers et sans aucune majoration d’intérêts.

Financement en Leasing Equipements

Le Financement en Leasing Equipements, permet de financer jusqu’à 100% du prix de l’achat de la machine industrielle, la machine-outil, l’équipement informatique ou bureautique, qu’il soit acheté localement ou même importé.

En résumé, « AMEN Leasing Pro » c’est :

La simplicité de la mise en place du financement,

La souplesse et la rapidité du traitement des demandes de financement,

Une solution de financement sur mesure,

Un conseil personnalisé et un traitement privilégié.

A travers sa démarche, AMEN BANK souhaite avant tout, fidéliser sa clientèle Entreprises et Professionnels, tout en renforçant davantage sa politique commerciale d’une manière différenciée et dynamique.

Pour plus d’informations, les chargés d’affaires et les chargés de clientèle au sein des Centres d’Affaires et des agences d’AMEN BANK, sont à l’entière disposition de sa clientèle intéressée, pour lui communiquer, tous les conseils et les informations complémentaires sur « AMEN Leasing Pro ».

Veuillez cliquer AMEN Leasing Pro, pour plus de précisions.