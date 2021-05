L’AFD met en place le fonds d’innovation pour le développement

Le Fonds d’Innovation pour le Développement (FID) est une initiative novatrice visant à soutenir les innovations qui contribuent à réduire la pauvreté et les inégalités dans le monde. Au travers de financements en subvention suivant des modalités flexibles, le FID permet à des équipes innovantes et de recherche de tester de nouvelles idées, prendre des risques stratégiques, démontrer ce qui fonctionne et déployer à large échelle les solutions les plus porteuses d’impact positif et les plus efficientes pour la réduction de la pauvreté et des inégalités.

Un nouveau fonds d’innovation pour le développement (FID) a été mis en place par l’Agence Française de Développement (AFD) depuis décembre 2020. Ouvert et flexible, le FID finance toute solution innovante qui vise à lutter contre la pauvreté et les inégalités, a un potentiel de généralisation qui pourra favoriser le développement et s’avère être plus efficace, rapide ou rentable que les approches existantes. Le FID a pour ambition de soutenir l’émergence de solutions innovantes aux problématiques de développement, en s’appuyant sur la rigueur de l’évaluation scientifique et l’expérimentation.

PRIORISER LES SOLUTIONS QUI LUTTENT CONTRE LA PAUVRETÉ ET LES INÉGALITÉS

Toute solution qui, passée à grande échelle, détient le potentiel de favoriser le développement d’une façon plus efficace, rapide ou rentable que les approches existantes. Cela comprend, par exemple, de nouvelles approches pour améliorer l’accès aux biens et services essentiels, des innovations de processus ou managériales, des améliorations des services publics qui en facilitent l’accès et en renforcent les résultats, ainsi que de nouvelles technologies ou de nouvelles applications de technologies existantes. Mais les nouvelles approches « basse technologie » conçues pour être utiles, durables et accessibles et qui peuvent dans les faits avoir un impact considérable sur la vie des plus pauvres seront aussi éligibles. Quelles que soient les dimensions qui la caractérise, le FID priorise toute innovation qui relève les défis liés à la pauvreté et aux inégalités, avec une attention particulière portée aux innovations ciblant des problématiques particulièrement aiguës pour les populations marginalisées. Plus généralement, le FID s’ouvre à des innovations portant sur l’éducation, la santé, le changement climatique et l’égalité de genre.

IMPACT, EFFICACITÉ ET DURABILITÉ

Le FID propose des financements flexibles via 5 paliers de subventions et évalue chaque candidature en fonction de trois critères clés : preuve rigoureuse d’impact, coût-efficacité de l’innovation et potentiel de généralisation et de durabilité.

UN FOND POUR TOUS LES TYPES DE STRUCTURES

Tous types de structures, actives dans les pays qualifiés à revenu faible et intermédiaire, peuvent postuler : institutions de recherche, gouvernements, ONG, entreprises privées, etc. Le FID encourage tout particulièrement les approches partenariales, en consortium.

PLUSIEURS NIVEAUX DE SUBVENTION

Les financements sont accordés suivant des modalités flexibles. Plusieurs niveaux de subvention sont mis en place et tiennent compte de l’ensemble des stades de mise en œuvre de l’innovation, de la préparation du projet (jusqu’à 50K€), à la phase pilote (jusqu’à 200K€), à la mise en œuvre (jusqu’à 1,5 M€), jusqu’au passage à l’échelle généralisée (jusqu’à 4M€).