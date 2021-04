The Coca-Cola Company et Coca-Cola Beverages Africa annoncent leur intention de procéder à l’introduction en bourses des embouteilleurs

The Coca-Cola Company et Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) ont annoncé leur intention de coter CCBA en bourse.

The Coca-Cola Company a l’intention de vendre une partie de sa participation dans CCBA à travers une offre publique initiale. Cette décision est conforme à l’objectif de The Coca-Cola Company qui consiste à concentrer ses ressources sur la création de marques innovantes appréciées des consommateurs.

Les sociétés prévoient une introduction en bourse dans les 18 prochains mois. Le moment exact dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment, les conditions macroéconomiques. Les actions seront cotées en bourses d’Amsterdam et de Johannesburg, Amsterdam étant la principale bourse.

L’introduction en bourse permettra à CCBA d’opérer en tant qu’entreprise indépendante, centrée sur l’Afrique, dont le siège social, la gestion et la domiciliation sont situés en Afrique du Sud. Ces projets soulignent la conviction et l’engagement continus et à long terme de The Coca-Cola Company envers le continent africain et le leadership de CCBA en Afrique du Sud.

Bruno Pietracci, Président de l’Unité opérationnelle Afrique de The Coca-Cola Company a déclaré : « The Coca-Cola Company considère l’Afrique comme un marché de croissance clé et la cotation distincte de CCBA comme une opportunité visant à fournir une large base d’investisseurs de soutient à long terme pour le développement continu de l’entreprise ».

« Une cotation autonome pour CCBA permettra à l’embouteilleur de poursuivre sa trajectoire de croissance et d’accéder au capital de manière indépendante pour répondre aux besoins d’investissement de l’entreprise, ce qui est considéré idéal pour les parties prenantes à travers l’Afrique », a déclaré Jacques Vermeulen, PDG de CCBA.

The Coca-Cola Company a retenu Rothschild & Co. Pour la conseiller sur l’introduction en bourse.