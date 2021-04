Les Samsung Galaxy A52 et A72 disponibles en Tunisie

Samsung Electronics Co., Ltd vient de dévoiler les Samsung Galaxy A52 et A72, rendant l’innovation et la performance accessibles à tous.

Les nouveaux Galaxy A52 et A72 sont enfin disponibles sur le marché tunisien.

Plein de nouveaux avantages !

La dernière série Samsung Galaxy A vous permet de communiquer et de vous exprimer grâce à un appareil photo impressionnant, de vous plonger dans une expérience visuelle nette grâce à un écran à défilement fluide, et de profiter d’une plus grande tranquillité d’esprit grâce aux caractéristiques innovantes de la fondation Galaxy, notamment la résistance à l’eau et une batterie longue durée. La série Galaxy A élargira également votre expérience mobile en vous donnant accès à l’écosystème Galaxy plus large d’appareils connectés, tels que Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag et Galaxy Tab.

« Samsung s’efforce de donner aux consommateurs ce dont ils ont le plus besoin. C’est pourquoi nous sommes partis avec une vision pour la série Galaxy A qui permet de démocratiser les innovations Galaxy pour tout le monde « , a déclaré le Dr TM Roh, président et chef de l’activité Communications mobiles, Samsung Electronics. « Les Galaxy A52 et A72 incarnent la philosophie de la marque Galaxy avec des innovations, des services et des fonctionnalités de pointe à un prix accessible. »

Créez, communiquez et exprimez-vous à l’aide d’un appareil photo exceptionnel !

Samsung a placé la barre très haut en matière de qualité d’appareil photo, et les Galaxy A52et A72 ne font pas exception. En mettant à disposition des innovations de pointe en matière d’appareil photo pour la nouvelle série Galaxy A, vous pouvez profiter de photos et de vidéos plus amusantes et polyvalentes.

Expérience polyvalente de l’appareil photo – Prenez facilement des photos et des vidéos claires et nettes grâce à un appareil photo quadruple polyvalent de 64 Mpx haute résolution. Transformez instantanément vos moments préférés à partir de vidéos 4K en images haute résolution de 8 Mpx avec la fonction Snap vidéo 4K. L’optimiseur de scène utilise l’IA pour prendre des photos avec des paramètres optimaux pour 30 catégories d’images et d’arrière-plans, comme les mets culinaires, les paysages et les animaux domestiques.

– Prenez facilement des photos et des vidéos claires et nettes grâce à un appareil photo quadruple polyvalent de 64 Mpx haute résolution. Transformez instantanément vos moments préférés à partir de vidéos 4K en images haute résolution de 8 Mpx avec la fonction Snap vidéo 4K. L’optimiseur de scène utilise l’IA pour prendre des photos avec des paramètres optimaux pour 30 catégories d’images et d’arrière-plans, comme les mets culinaires, les paysages et les animaux domestiques. Stabilité de jour comme de nuit – Que vous filmiez la dernière tendance en matière de danse ou que vous capturiez une nouvelle figure de skateboard, la stabilisation optique de l’image (OIS) garantit des images et des vidéos nettes et stables. Plus besoin de rater un moment important à cause d’un faible éclairage. Le mode nuit utilise un traitement multi-image, ce qui permet d’obtenir une image claire et nette même dans l’obscurité.

– Que vous filmiez la dernière tendance en matière de danse ou que vous capturiez une nouvelle figure de skateboard, la stabilisation optique de l’image (OIS) garantit des images et des vidéos nettes et stables. Plus besoin de rater un moment important à cause d’un faible éclairage. Le mode nuit utilise un traitement multi-image, ce qui permet d’obtenir une image claire et nette même dans l’obscurité. Capture de contenu amusant – Ajoutez du style et une touche unique au contenu en utilisant AR Emoji et My Filter. Vous pouvez désormais appliquer les objectifs AR de Snapchat avec le mode Fun lorsque vous capturez du contenu à partir de l’application de caméra native.

Voyez et soyez vu avec un écran impressionnant et un design raffiné

Samsung améliore les expériences et le style avec un écran vif et un design sophistiqué pour s’adapter et refléter votre vie.

Plus lumineux et plus fluide – Profitez de votre émission préférée sur l’écran Super AMOLED adoré de Samsung. Désormais, avec des taux de rafraîchissement de 90 Hz sur les Galaxy A52 et A72, l’expérience de défilement est encore plus fluide. Continuez à regarder et à faire défiler les messages des réseaux sociaux même à l’extérieur grâce à une luminance accrue de 800nits.

– Profitez de votre émission préférée sur l’écran Super AMOLED adoré de Samsung. Désormais, avec des taux de rafraîchissement de 90 Hz sur les Galaxy A52 et A72, l’expérience de défilement est encore plus fluide. Continuez à regarder et à faire défiler les messages des réseaux sociaux même à l’extérieur grâce à une luminance accrue de 800nits. Une expérience visuelle confortable – L’écran est également certifié » Eye Care » et ajuste automatiquement la température des couleurs de l’écran en fonction des habitudes d’utilisation du smartphone afin de réduire la fatigue oculaire grâce à la fonction » Eye Comfort Shield « .

– L’écran est également certifié » Eye Care » et ajuste automatiquement la température des couleurs de l’écran en fonction des habitudes d’utilisation du smartphone afin de réduire la fatigue oculaire grâce à la fonction » Eye Comfort Shield « . Design raffiné – La nouvelle série Galaxy A présente un design rafraîchi, à la fois simple et utile, avec des bords souples et un boîtier d’appareil photo minimal.

Développez vos expériences grâce à la puissance de l’incroyable écosystème Galaxy

La nouvelle expérience de la série Galaxy A est renforcée par les connexions transparentes et les nouvelles opportunités offertes par l’écosystème Samsung Galaxy.