Vivo Energy Tunisie et le Ministère de l’Éducation : une collaboration solide et durable

Un accord de partenariat et de coopération entre Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie et le Ministère de l’Éducation vient d’être signé au siège du Ministère, en présence de M. Le Ministre de l’Éducation, de plusieurs Directeurs de l’enseignement primaire et du Directeur Général de Vivo Energy Tunisie.

Cet accord vise à renforcer le partenariat qui dure déjà depuis une dizaine d’années entre le Ministère et Vivo Energy Tunisie, et qui porte sur l’implémentation dans les écoles primaires, de programmes et projets éducatifs dans plusieurs domaines tels que l’éducation routière, l’encouragement à l’entrepreneuriat, la lecture et l’environnement ; faisant partie des programmes d’investissements communautaires de Vivo Energy Tunisie.

La première collaboration entre ces deux partenaires a débuté il y a près de 10 ans avec le programme « Salamati alattariq » dédié à l’éducation routière et visant à inculquer aux enfants une culture saine du comportement de la route et de faire croître leur niveau de conscience. Lancé en 2012, ce programme a touché plus de 450 écoles et 12 000 élèves. Se sont succédés par la suite plusieurs autres programmes dont « Nwafrou 9otra bech nebniw ghodwa » (économisons une goutte pour construire l’avenir) qui a porté sur le réaménagement d’une dizaine d’écoles primaires sur toute la Tunisie, avec la collaboration de nos clients, et ce, afin d’offrir aux élèves de meilleures conditions de travail et d’épanouissement. Vient ensuite l’encouragement à la lecture avec le programme 1000 Kelma Wkelma qui a donné naissance à plus de 25 clubs de lectures sur toute la Tunisie et qui s’est transformé en plateforme digitale avec l’avènement de la Covid-19, faisant le bonheur de plus de 1 700 élèves Tunisiens cantonnés au confinement en 2020.

Lorsque les cours ont repris, Vivo Energy Tunisie a lancé en partenariat avec le Ministère de l’éducation et le Croissant Rouge pour un programme dénommé « Kolna Labès maa Shell wel Hlel » qui a porté sur la distribution de masques et de gel afin de contribuer à la sécurité des élèves qui devaient passer leurs examens en présentiel après le confinement.

Le dernier né de cette fructueuse collaboration est le programme « Béder » qui se base sur un triple partenariat entre Vivo Energy Tunisie, Red Start et Youth Hub et qui vise à inculquer l’esprit entrepreneurial aux enfants dès leur plus jeune âge. « Béder » se déroule à merveille dans les écoles participantes sur toute la Tunisie et il permettra le développement d’une génération de jeunes entrepreneurs prêts à relever le défi.

M. Mohamed Bougriba, Directeur Général de Vivo Energy Tunisie a exprimé sa fierté : « nous sommes ravis de pouvoir contribuer aux programmes éducatifs et de mettre notre savoir-faire à disposition pour accompagner les élèves sur le chemin du développement de leurs compétences dans l’objectif d’atteindre leur plein potentiel. »

M. Fethi Sellaouti, Ministre de l’Education a déclaré « Je suis très fier de la collaboration entre Le Ministère de l’éducation et Vivo Energy Tunisie et ceci n’est pas étrange pour une société qui s’est toujours impliquée dans le domaine de l’éducation.

Les programmes issus de notre collaboration viennent renforcer les efforts du Ministère dans le développement de l’attractivité de l’école publique et des compétences des générations futures. »