Novartis instaure un congé parental rémunéré de 14 semaines en Tunisie valable aussi pour les pères

Novartis instaure un congé parental rémunéré de 14 semaines depuis janvier 2021 en ligne avec sa nouvelle directive mondiale sur le congé parental.

Le congé parental fait partie intégrante de la culture de Novartis et marque une nouvelle étape dans l’égalité des sexes pour tous nos collaborateurs.

Chez Novartis, nous honorons les moments importants de la vie. Lorsque nos collaborateurs ont la joie d’accueillir un enfant au sein de leur famille, il s’agit là d’un événement majeur.

Novartis introduit une nouvelle directive en matière de congé parental rémunéré à l’échelle mondiale. Depuis janvier 2021, tous les employés de Novartis dans le monde, femme ou homme, peuvent bénéficier d’une période minimale de 14 semaines de congé parental payé à la suite de la naissance d’un enfant, et ce sans considération du cadre législatif en place.

En offrant le même congé parental aux deux parents, Novartis marque une nouvelle étape dans sa politique de promotion d’une plus grande équité.

Mourad Benhammacht, Directeur des Ressources Humaines Maghreb, a déclaré : « L’arrivée d’un enfant est un moment inoubliable pour tous les parents. Nous souhaitons fêter cet heureux évènement avec nos collaborateurs et leur permettre de vivre avec autant d’intensité que possible ces premiers moments avec leur enfant. En accordant plus de choix et de flexibilité aux deux parents, nous voulons créer une société où l’égalité est la norme. »

Novartis fait figure, en Tunisie et dans le monde, de leader en matière d’égalité femmes/hommes, reconnaissant à quel point il est important que les parents puissent consacrer du temps à leurs nouveau-nés et à leur famille.