LG : 31 prix au « Red Dot Design »

LG Electronics a, une fois de plus, obtenu un nombre impressionnant (31) de récompenses pour la conception de produits lors du dernier Red Dot Award, l’une des plus grandes distinctions de l’industrie du design.

L’un des prix les plus significatifs est celui décerné aux appareils électroménagers LG dans la catégorie « Matériaux et Surfaces » pour leur mise en œuvre de la couleur, du matériau et de la finition. Présentés comme une « réimagination » audacieuse des appareils conventionnels, les appareils design de LG sont un mélange d’appareils ménagers technologiquement avancés et de matériaux haut de gamme qui peuvent être personnalisés pour répondre aux spécifications de chaque client.

Parmi les autres distinctions, citons la reconnaissance du LG WashTower, une solution de buanderie verticale à une seule unité qui libère plus d’espace au sol tout en traitant des charges ultra-larges, pour son design exceptionnel. Au-delà des appareils électroménagers, un certain nombre de produits informatiques de LG, tels que le moniteur de jeu UltraGear et le LG gram, ont été salués pour leurs designs avancés et épurés qui illustrent les valeurs fondamentales des produits.

Le Red Dot Design Award est l’un des trois concours professionnels de design les plus prestigieux au monde et la marque distinctive s’est établie au niveau international comme l’un des sceaux de qualité les plus recherchés pour un design exceptionnel. Cette année, quelque 7 800 produits ont été soumis à l’examen du jury