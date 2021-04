Le PNUD TUNISIE et Attijari bank organisent le Hackathon Tekصحــ vers une santé plus connectée en Tunisie

Le PNUD TUNISIE et Attijari bank organisent le Hackathon Tekصحــ vers une santé plus connectée en Tunisie

Le PNUD Tunisie et Attijari bank ont organisé, du 9 au 11 avril 2021, le Hackathon Tekصحــ une compétition d’innovation numérique entre des équipes de jeunes innovateurs tunisiens proposant des solutions digitales innovantes dans le domaine de l’e-santé.

La lutte contre le coronavirus a mis en évidence la nécessité d’investir dans des outils technologiques pour soutenir les professionnels de la santé et offrir aux patient.es un accès plus facile et plus sûr aux soins. Ce Hackathon a réuni 51 participants de toute la Tunisie, regroupés en 12 équipes : des designers makers, des startuppers, des entrepreneur•es, et des étudiants(es) dans un espace numérique, collaboratif et interactif.

L’objectif de ce hackathon est de proposer, dans un temps imparti, des solutions digitales dans le domaine médical afin de répondre efficacement à des problématiques émergentes du secteur de la santé en Tunisie et renforcer ainsi la résilience, la compétitivité́ et la performance du secteur de la santé.

Suite à des séances de coaching personnalisées par des experts, notamment de Dacima, Mazar, …, les équipes ont réussi à développer leurs idées de projets digitaux. Ces logiciels, applications mobiles et solutions web conçus par les 12 équipes ont été́ présentés ce dimanche en fin de matinée aux membres du jury, expert•es dans le domaine de la santé, de l’innovation, et de l’entrepreneuriat. Chaque équipe a eu 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions réponses pour défendre son projet.

Sur la base de l’ensemble des résultats obtenus des pitchs, le jury a désigné́ trois équipes gagnantes qui ont été récompensées par des prix décernés par Attijari bank:

• 1er prix de 10 000 DT offert à l’équipe « SOAR »

• 2ème prix de 7 000 DT offert à l’équipe « VIVENTIS »

• 3ème prix de 5 000 DT offert à l’équipe « Notre Enfant Notre Responsabilité »

Les trois équipes gagnantes bénéficieront également d’un accompagnement technique personnalisé offert par le PNUD Tunisie pour le développement de leurs projets.

Le Hackathon Tekصحــ contribue également aux efforts entrepris par la Tunisie pour l’accélération de l’atteinte des objectifs de développement durables (ODD), notamment l’ODD 3 qui vise à améliorer la qualité́ de la santé et son accessibilité́.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le PNUD Tunisie et Attijari bank visant la promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat pour un développement équitable et une croissance économique durable et inclusive en Tunisie.