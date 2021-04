Porsche : une croissance à deux chiffres sur tous les marchés

Lors des trois premiers mois de l’année 2021, Porsche a livré un total de 71 986 véhicules neufs à ses clients dans le monde, un chiffre en forte hausse de 36 % en glissement annuel. Le constructeur de voitures de sport enregistre une croissance à deux chiffres sur tous les marchés. « Porsche ne cesse d’attirer de nouveaux clients dans le monde entier », se félicite Detlev von Platen, membre du Directoire de Porsche AG, en charge des ventes et du marketing. « Cet excellent résultat s’explique par le succès de nos modèles emblématiques et de nos dernières nouveautés, avec notamment l’arrivée des nouvelles déclinaisons du Taycan, le modèle 100 % électrique de la marque. Porsche peut se prévaloir d’un formidable début d’année grâce à la forte attractivité de la marque et à sa stratégie globale en matière de durabilité. »

Le Macan et le Cayenne en tête des ventes

Avec 22 458 unités livrées au premier trimestre, le Macan est le modèle le plus vendu de la marque. Il est suivi du Cayenne, avec 19 533 unités livrées. 9 133 clients ont opté pour la 911, le modèle emblématique de la marque. Le Taycan, le premier modèle Porsche entièrement électrique, suscite également un fort engouement, avec 9 072 exemplaires livrés au premier trimestre. Le succès des modèles à moteur central ne se dément pas, avec 6 190 unités du 718 Boxster et du 718 Cayman livrées. 5 600 exemplaires de la Panamera ont été livrés aux clients.

Augmentation du volume de ventes sur tous les marchés

La Chine demeure le marché intérieur le plus vaste en volume avec 21 991 véhicules vendus au premier trimestre, un chiffre en hausse de 56 % en glissement annuel. De même, l’évolution est positive dans la région Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient, où Porsche a livré 32 129 unités, un chiffre en hausse de 46 %. La marque enregistre une hausse significative de son volume de vente aux États-Unis avec 17 368 voitures de sport livrées aux clients, un chiffre en hausse de 45 %. L’Europe totalise 19 389 unités livrées, soit une hausse de 16 % en glissement annuel. Porsche a livré 5 957 véhicules sur son marché domestique, l’Allemagne, un chiffre en hausse de 14 %.

Ces excellents résultats laissent entrevoir des perspectives optimistes pour l’année 2021. « Nous continuons à enregistrer de nombreuses entrées de commande. Dans les mois à venir, Porsche aspire à réaliser les rêves de nouveaux clients grâce à ses modèles d’exception », déclare Detlev von Platen.