AMEN BANK 2020 : solidité et résilience

AMEN BANK a clôturé l’année 2020 fortement impactée par les effets de la crise sanitaire, en démontrant une grande capacité de résilience lui permettant de sauvegarder ses acquis et de renforcer sa solidité financière.

Ainsi, les dépôts de la clientèle se sont établis à fin décembre 2020 à 5 861,0 MD, marqués notamment par l’évolution des dépôts d’épargne de 20,5% et des dépôts à vue, de 17,5%.

De même, et pour les crédits à la clientèle, AMEN BANK a poursuivi son soutien à l’économie par l’accompagnement de ses clients particuliers, professionnels et entreprises et qui s’est traduit par une progression des crédits de 4,8% passant de 5 727,9 à 6 003,1 MD.

L’impact des restrictions imposées par la pandémie (confinements et couvre-feu) et le ralentissement de l’économie ont entrainé une baisse des produits d’exploitation de 5,68% par rapport à 2019, passant de 908,1 MD à 856,5 MD. Cette évolution compensée par la baisse des charges d’exploitation de 9,41%, a entraîné une stabilisation du produit net bancaire à 400,5 MD, en retrait de 1,05% par rapport à 2019.

Les charges opératoires qui ont augmenté à un taux modéré de 4,55%, l’effort de provisionnement de 99,8 MD et la contribution au fonds 1818, de lutte contre la Covid-19 de 11,4 MD, ont permis de dégager un résultat net de 99,7 MD en diminution de 31.35% par rapport à 2019.

Confirmant sa consolidation, le niveau de capitaux propres d’AMEN BANK a atteint 1 114 millions de dinars au 31 décembre 2020, soit un actif net par action de 42,066 dinars.

Le ratio de liquidité LCR (Liquidity Coverage Ratio) s’inscrit bien au-dessus des exigences réglementaires. A fin décembre 2020, il s’est établit à 138,4% contre un ratio réglementaire minimum fixé par la BCT de 100,00%.

Le stress test réalisé par la BCT a fait ressortir une confortable résilience permettant à AMEN BANK de faire face aux répercussions de la crise de la Covid-19.

Au 31 décembre 2020, le ratio Tier 1 et le ratio de solvabilité se sont établit à respectivement 11,7% et 16,4%, largement au-dessus de l’exigence réglementaire. Au vu de la solidité de son bilan, de sa politique de provisionnement prudente et du coussin confortable de fonds propres lui permettant de bien atténuer l’impact de la crise, le Conseil de Surveillance d’AMEN BANK réuni le 25 mars 2021, a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 27 avril 2021, le versement d’un dividende de 2,150 dinars par action, soit 43% du nominal, dans le respect des dispositions et recommandations de la Banque Centrale de Tunisie.

Par ailleurs, l’exécution du programme de transformation NEXT s’est poursuivie, dans le respect de la feuille de route stratégique convenue en 2019 avec le cabinet international Oliver Wymann et dont la mise la œuvre a été cadrée par le cabinet international Capgemini Invent.

Le lancement au cours de l’exercice 2020 de plusieurs chantiers structurants a permis d’opérationnaliser les fondamentaux du programme de transformation, à savoir la segmentation de la clientèle, la spécialisation de réseau de distribution, la maîtrise des risques ainsi que l’automatisation et la digitalisation des processus.

Ces chantiers ont été consolidés par la création du 1er Centre d’Affaires dédié à la clientèle Corporate, et des premières agences Retail destinées à la clientèle des Particuliers, des professionnels et des TPME ainsi que du Centre de Services Partagés, qui a pris en charge les opérations back-office des agences, pour leur permettre de se consacrer au développement de l’activité commerciale.

Parallèlement, un programme de redéploiement du réseau est mené, pour élargir la spécialisation du réseau par la création de deux autres Centres d’Affaires et d’une soixantaine d’agences Retail.

L’année 2020 a été également marquée par la création d’une Académie qui abrite les formations dédiées à l’embarquement des collaborateurs dans le programme de transformation et au développement du capital humain de manière générale.

Le programme se poursuivra durant 2021 jusqu’à l’achèvement des chantiers, l’accomplissement des mises en œuvres et l’achèvement du déploiement de tout le réseau d’AMEN BANK.