Zellige, l’un des piliers de l’artiste Slim Gharbi

Slim Gharbi a toujours été passionné par la poterie. « Poterie Slim Gharbi est le fruit de la transmission de notre savoir familial de génération en génération. Je suis potier, comme l’étaient mon père et mon grand-père avant moi. Mon atelier est situé à Nabeul, ville dont la poterie est une spécialité depuis l’Antiquité. La poterie fait partie de notre patrimoine immatériel, et le savoir-faire du travail de la terre est un capital précieux qu’il est important de conserver et de transmettre ».

Chez Poterie Slim Gharbi, les carreaux en faïences et zellige, les vases côtoient les pots, alors que les tebsis et la vaisselle montrent leurs plus beaux atours avec leurs motifs colorés sous le vernis brillant.

« Façonner la terre, la travailler, et créer des pièces uniques qui incarnent la tradition de la céramique de Nabeul : telle est ma mission » a déclaré Slim Gharbi, artisan potier.

Il a ajouté que les carreaux de zellige sont de véritables atouts pour votre décoration intérieure. Ils donnent un style authentique et un air de méditerranée à l’ambiance intérieure. Les tableaux en zellige sont une véritable œuvre d’art.

Qui est Slim Gharbi ?

Dès l’âge de quinze ans, Slim s’est familiarisé avec la technique de tournage de la terre. Ensuite, après le bac, il a acquis le sens de l’esthétique et le goût de l’art en allant à l’École des Beaux-arts et en choisissant la spécialité céramique. Tout en respectant la tradition, la céramique de Poterie Slim Gharbi s’adapte au goût du jour. Slim a suivi plusieurs formations à l’international : il a été sélectionné en 2006 pour suivre un programme de formation initié par le Famex (bureau de soutien aux exportateurs tunisiens mis en place par la Banque mondiale) et coordonné par le grand designer français Pierre de Gastines.

C’est avec lui qu’il finalise sa réflexion et crée les grandes jarres mates. Il les a exposées dans le Marais à Paris en mars 2007 et au Salon Maison et Objets en janvier 2008. Il a également été invité en mars 2011 à réaliser une démonstration de tournage aux journées nationales de la céramique à la Borne (région Centre en France).

Ainsi, Poterie Slim Gharbi s’investit pour créer des pièces remarquables, issues de la tradition, tout en comprenant le savoir-faire et le design le plus moderne. Les créations Poterie Slim Gharbi sont disponibles dans son showroom à Nabeul, route de Tunis, KM 3, en face du showroom Volkswagen.