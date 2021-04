Porsche Middle East and Africa signe son meilleur premier trimestre sur ces 5 dernières années

L’engouement des clients pour les voitures haut de gamme ne faiblit pas dans la région. Ainsi, Porsche Middle East and Africa FZE a réalisé son meilleur premier trimestre des cinq dernières années. 2 064 véhicules neufs ont été livrés entre janvier et mars dans la région du Golfe (CCG), dans les États du Levant, en Afrique et en Inde. Le premier trimestre 2021 est le meilleur depuis six ans en termes d’entrées de commandes. Le carnet de commandes atteint un niveau jamais enregistré depuis 2015. Forte de ces bonnes performances, la filiale Porsche de Dubaï s’attend à un agenda chargé dans les mois à venir.

Le Macan, le SUV compact de la marque, enregistre son meilleur résultat trimestriel dans la région depuis son lancement en 2014. Malgré les restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID, l’Inde signe son meilleur résultat du premier trimestre en sept ans. Grâce à ces solides performances, Porsche figure en 2021 parmi les marques automobiles de luxe qui affichent la plus forte croissance dans le pays.

Manfred Braeunl, Chief Executive Officer de Porsche Middle East and Africa FZE, se félicite de ces bonnes nouvelles : « Ce résultat confirme le très bon début d’année de la marque. Le nombre de véhicules livrés au premier trimestre a dépassé nos attentes et nous incite à continuer sur cette voie. Nous devons ce succès à notre réseau d’importateurs qui a entamé ce début 2021 avec enthousiasme. »

Manfred Braeunl : « Les prochaines semaines seront marquées par le lancement du Taycan Cross Turismo, un modèle polyvalent 100 % électrique, et de la nouvelle Panamera, une berline haut de gamme. Nos importateurs continuent d’œuvrer à l’amélioration de l’expérience client grâce au renouvellement des formats des espaces de vente et d’exposition, et à la création de nouveaux espaces dédiés, avec l’ouverture du premier Porsche Studio en Inde, à Delhi, et d’un second Centre Porsche à Mumbai. Je remercie tous les partenaires commerciaux pour leurs efforts continus et les remarquables performances réalisées au cours des trois derniers mois. Notre succès s’explique par les mesures mises en œuvre conjointement en 2020 pour l’année en cours et par notre gamme de produits d’exception, enrichie par le lancement de nouveaux modèles. »

La nouvelle stratégie de distribution développée par Porsche Middle East and Africa a permis d’orienter les importateurs vers des objectifs de rentabilité qualitatifs et quantitatifs au premier trimestre 2021. Dubaï, l’Arabie saoudite et le Koweït constituent les principaux marchés de croissance du Moyen-Orient. Abu Dhabi affiche la plus forte croissance au premier trimestre, avec une hausse de 73 % en glissement annuel. L’Afrique du Sud, l’Égypte et le Maroc figurent parmi les marchés les plus dynamiques d’Afrique. Au Maroc, les ventes de véhicules neufs ont plus que doublé par rapport au premier trimestre de 2020.

Le Macan totalise 35 % des modèles de la marque livrés aux clients, ce qui constitue une remarquable performance. Les ventes de la 911, modèle emblématique de la marque, n’ont jamais été aussi élevées au cours d’un premier trimestre depuis 2014. Comme l’engouement pour la gamme 718 ne faiblit pas, les modèles deux portes représentent au total le quart des ventes Porsche au premier trimestre. Le succès du Cayenne, le SUV premium de la marque, ne se dément pas avec 614 unités livrées. La nouvelle Panamera a rencontré un vif succès au premier trimestre 2021 : le volume des commandes en portefeuille a été multiplié par cinq en glissement annuel.

Le Taycan, le premier modèle 100 % électrique de Porsche, qui a rencontré un accueil enthousiaste sur les premiers marchés de la région, avec 184 unités vendues (versions 4S, Turbo et Turbo S) depuis janvier, affiche un niveau de commandes encourageant. Le nouveau Taycan à propulsion et la version crossover du Taycan, le Taycan Cross Turismo, récemment présenté au public dans le cadre d’une première mondiale, témoignent de la volonté de Porsche de continuer à proposer dans la région des modèles électrifiés en 2021.