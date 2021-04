Air France ouvre plusieurs lignes et renforce ses vols cet été au départ de la Tunisie

Air France renforce sa desserte au départ de la Tunisie. L’été prochain, la compagnie reliera Djerba et Monastir à Paris-Charles de Gaulle et réactive sa ligne Tunis-Nice, en complément de l’offre au départ de Tunis-Carthage. Jusqu’à 44 vols seront assurés chaque semaine entre ces destinations et les aéroports Français, permettant ainsi des correspondances vers l’ensemble du réseau court, moyen et long-courrier de la compagnie.

– Au départ de Tunis-Carthage vers Paris-CDG, Air France va consolider ses vols avec trois fréquences quotidiennes à partir du mois de juin 2021 pour passer ensuite jusqu’à 5 vols par jour en juillet et août.

Parmi eux, Air France va programmer dès le 1er juin un vol de nuit au départ de Tunis permettant d’arriver aux premières heures du jour à Paris pour faire bénéficier ses passagers de ses centaines de connexions possibles sur son hub de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

– Cette année encore, Air France remet en place sa ligne Djerba – Paris CDG à partir du 5 juin avec 2 vols par semaine pour atteindre en pleine haute saison jusqu’à 8 vols par semaine (entre le 5 juillet et le 25 août).

– Air France ouvre pour la première fois à compter du 7 juillet une nouvelle ligne entre Monastir et Paris-CDG avec 2 vols par semaine.

– Seconde nouveauté pour cet été, la réactivation de la ligne Nice-Tunis avec 2 vols par semaine entre le 28 juin et le 3 septembre 2021.

Programme de vols – saison été 2021 :

De/vers Tunis : jusqu’à 34 vols directs par semaine

• Jusqu’à 32 vols directs par semaine vers Paris-Charles de Gaulle

• 2 vols directs par semaine vers Nice Côte d’Azur

De/vers Djerba : jusqu’à 8 vols directs par semaine

De/vers Monastir : 2 vols directs par semaine

M. Jean Marc Breton, directeur d’Air France Tunis, explique que « la compagnie croit fermement en la reprise du trafic aérien d’ici l’été sur le bassin méditerranéen en général et la Tunisie en particulier ».

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes dans l’ensemble des points de vente Air France dont www.airfrance.tn ainsi qu’en agence de voyages. Le programme de vols est susceptible d’évoluer en fonction des restrictions de voyage. Depuis le début de la crise du COVID-19, Air France ajuste son offre en temps réel en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire.

Avec Air France Protect, réservez dès maintenant votre été en toute sérénité

Air France rappelle que dans le cadre de sa politique commerciale, la compagnie propose actuellement des billets 100% modifiables pour des voyages jusqu’au 31 décembre 2021. Les clients peuvent ainsi modifier leur réservation sans frais, ou obtenir un avoir remboursable s’ils ne souhaitent plus voyager. Si le vol est annulé par la compagnie, le client a le choix de reporter son voyage, de demander un remboursement intégral de son billet ou de bénéficier d’un avoir, également remboursable si non utilisé.

L’engagement sanitaire d’Air France

La santé et le bien-être des clients et des personnels d’Air France sont au cœur des préoccupations de la compagnie. Air France s’engage à garantir à ses clients les meilleures conditions de sécurité sanitaire tout au long de leur voyage, dès leur arrivée à l’aéroport. A bord et pendant toute la durée du voyage, le port du masque chirurgical est obligatoire. En cabine, l’air est renouvelé toutes les 3 minutes. Le système de recyclage d’air des avions d’Air France est équipé de filtres HEPA -High Efficiency Particulate Air- identiques à ceux utilisés dans les blocs opératoires. Enfin, Air France a renforcé le nettoyage de ses avions avec notamment, avant chaque vol, la désinfection de toutes les surfaces en contact avec les clients tels que les accoudoirs, tablettes et écrans.

Trouvez facilement un centre de dépistage au COVID-19

De nombreux pays imposent désormais la présentation d’un test négatif au COVID-19 pour entrer sur leur territoire. Pour aider ses clients à réaliser ce test avant leur voyage, l’alliance SkyTeam, dont Air France est membre fondateur, a développé une carte interactive des centres de dépistage homologués, à retrouver sur www.airfrance.fr Cette liste est actualisée régulièrement et de nouvelles destinations seront ajoutées prochainement.