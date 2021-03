Samsung Tunisie : 5 prix au concours « Elu produit de l’année 2021 »

Samsung Electronics Tunisie est fière d’annoncer que lors de la tenue des deux événements majeurs qui récompensent les marques sur le marché tunisien, elle a remporté 6 prix, ce qui la conforte dans ses choix stratégiques orientés pour le client.

Lors de la 6ème édition du concours « Elu produit de l’année », les consommateurs tunisiens ont élu 5 produits Samsung Electronics Tunisie comme étant « Produit de l’année 2021 ».

Le concours « Produit de l’année Tunisie » récompense les produits de consommation les plus innovants ce qui va de pair avec la devise de Samsung qui a pour but de rendre l’innovation accessible à tous.

Les 5 prix gagnés à ce concours par Samsung Electronics Tunisie concernent 5 produits phares :

• Le premier prix est pour le Samsung Galaxy S21 Ultra dans la catégorie « Smartphone ».

• Le deuxième prix est pour la Samsung TV QLED 4K dans la catégorie « Téléviseur »

• Le troisième prix est pour le Samsung Réfrigérateur Side By Side dans la catégorie « Réfrigérateur ».

• Le quatrième prix est pour la machine à laver Samsung AddWash dans la catégorie « Machine à laver ».

• Le cinquième et dernier prix est pour le climatiseur Samsung Wind-Free dans la catégorie « Climatiseur ».

Lors de la cérémonie de remise de prix. De « Elu meilleur Service Client », tenue le vendredi 19 mars à Tunis, Samsung Electronics Tunisie a été récompensé en obtenant le prix du meilleur service client de l’année 2021 dans la catégorie « Constructeur téléphonique », qui est le plus haut niveau de confiance dans son secteur d’activité.

Pour Samsung, la satisfaction client est essentielle et le Service Après-vente est l’un des piliers stratégiques de la marque. Ce prix récompense l’approche de Samsung qui a toujours été centrée sur sa communauté de passionnés et sur sa stratégie omni-canale (voix, chat, réseaux sociaux…) qui favorise des échanges riches et authentiques avec ses clients.

Le service client de Samsung Tunisie via l’application de messagerie instantanée gratuite « WhatsApp » a été également décisif pour gagner la bataille de la confiance client.

Cette nouvelle distinction vient renforcer la position de Samsung Tunisie en tant que marque de référence et leader en matière de relation client, visant toujours à offrir une qualité de service optimale.