La Caisse des Dépôts et Consignations et Smart Capital lancent le projet « Startups et PME Innovantes »

Organisée par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et SMART CAPITAL, la cérémonie de lancement officiel du projet « Startups et PME Innovantes » et du projet « FlyWheel » s’est déroulée le mardi 23 mars 2021 sous le patronage du Ministre des Technologies de la Communication, Monsieur Mohamed Fadhel KRAIEM.

Financé par la Banque mondiale (BM), le projet « Startups et PME Innovantes », doté de 75 millions de dollars qui sera mis en œuvres sur 7ans , s’inscrit dans le cadre du programme national « Startup Tunisia », sous la tutelle du Ministère des Technologies de la Communication et de la Transformation Digitale et du Ministère de l’économie des Finances et de l’Appui à l’investissement, appuyé par la Coopération allemande, visant à catalyser la création et le développement des startups et PME numériques et novatrices, tout en stimulant les perspectives économiques et d’emploi pour la jeunesse tunisienne, afin de promouvoir la Tunisie en tant que destination technologique.

Le projet finance dans sa composante majeure la souscription de la CDC au Fonds de Fonds dénommé « ANAVA » d’une taille cible de 200 millions d’euros. Cofinancé par la Banque mondiale, la Banque Allemande de Développement KfW, qui gérera les fonds de l’Union Européenne et de l’Allemagne, le Fonds de Fonds ANAVA soutiendra les besoins financiers et de croissance des startups.

Le lancement officiel du projet « Startups et PME Innovantes » devra renforcer la dynamique holistique de soutien aux Startups et PME innovantes puisqu’il financera des investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres et aidera les acteurs de l’écosystème entrepreneurial, notamment les incubateurs et les accélérateurs d’entreprises, à améliorer et étendre la portée de leurs programmes, en y incluant en particulier les startups et PME dirigées par des femmes ou situées dans les régions de l’intérieur du pays.

C’est également aujourd’hui le lancement du programme « FLYWHEEL », cofinancé par la Banque mondiale et la GIZ agissant pour le compte du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). FLYWHEEL est aussi une composante liée au soutien à l’écosystème des startups et à la création d’emploi, par l’initiative spéciale « Invest for Jobs » de le BMZ. Ce programme, mis en place par SMART CAPITAL et la CDC, permettra de créer un réseau de « Startup Support Organizations » (SSO) performant et inclusif dans tout le pays, d’encourager leur croissance et de mettre en œuvre un nouvel état d’esprit axé sur la performance.

Le projet « Startups et PME innovantes »

Le projet « Startups et PME innovantes », financé par la Banque mondiale et exécuté par la CDC en collaboration avec Smart Capital, permettra la création d’entités-clés chargées de la mise en place d’un pipeline viable pour les investissements futurs.

Le projet comportera trois composantes, à savoir (i) le financement par des fonds propres et quasi-fonds propres pour les Startups et PME innovantes, (ii) l’appui à l’écosystème et à l’entreprise pour les Startups et PME innovantes, et (iii) la gestion du projet et le renforcement des capacités.

L’objectif de développement du projet est d’accroître l’accès au financement et de soutenir la croissance des startups et des PME innovantes. Le projet contribuera à la création de plus de 1800 emplois directs dont 30% seront occupés par des femmes et 20% par des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Ces objectifs renforceront les actions mises en œuvre pour accélérer la phase de relance de l’économie pour la période post COVID- 19.

Le Fond de Fonds ANAVA

ANAVA est le premier Fonds de Fonds en Tunisie, il reflète la volonté de la Tunisie de soutenir les startups et les investissements du secteur privé et de développer un écosystème dynamique de startups sur un horizon de dix (10) ans.

Pour ce faire, le Fonds de Fonds injectera des capitaux importants dans l’écosystème du capital-risque en Tunisie afin de développer de manière significative l’investissement dans les startups. Le premier Fonds de Fonds dédié aux Startups en Tunisie et en Afrique, libellé en devise étrangère (euro), offre la possibilité aux fonds sous-jacents d’investir en Tunisie et à l’étranger. Il s’agit d’une solution aux problèmes de financement et d’internationalisation des startups en Tunisie.

L’objectif est de lancer plusieurs fonds de capital-risque (child funds) dédiés aux startups tunisiennes, qui investiront à chaque stade de développement des startups, à savoir les phases d’amorçage, de démarrage et de post-démarrage.

D’une taille cible de 200 millions d’euros, avec un premier closing de 40 millions d’euros souscrits entièrement par la CDC à travers le financement de la Banque mondiale, le fonds de fonds est géré conformément aux meilleurs standards internationaux.

Le programme FLYWHEEL

Financé par la Banque mondiale et la GIZ, FLYWHEEL est un programme de soutien financier destiné aux Startups et aux structures d’accompagnement, ayant pour objectifs de catalyser la création de nouvelles startups innovantes et dynamiques, d’offrir un tremplin d’accélération aux plus avancées d’entre elles ainsi qu’un environnement d’accompagnement adapté, inclusif et stimulant qui leur offrira de meilleures chances de succès.

Le programme offre deux instruments aux Startups :

– Un instrument financier (subvention) visant le développement de la 1ère version du produit, le « proof of concept ».

– Un instrument financier (subvention) bridge pour soutenir les Startups en « seed stage » afin de se préparer à des levées de fonds plus importantes.

Et deux instruments aux Startups Support Organizations (SS0) :

– Subvention de lancement de nouveaux programmes d’accompagnement de Startups (Incubateur ; accélérateur).

– Subvention accordée en fonction de la performance réalisée par les SSOs à la suite d’une évaluation une année après.