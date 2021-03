DELTA CUISINE décroche pour la seconde fois le prix de produit de l’année décernés par POY Tunisie et le cabinet L’Amouri

DELTA CUISINE remporte pour la seconde année consécutive le Trophée ‘Produit de l’année 2021’ avec son produit phare et défiant toute concurrence, LA CUISINE AU METRE.

Ce prix vient couronner plus de 23 ans d’expertise et d’engagement et récompenser les efforts déployés par toute l’équipe DELTA CUISINE afin d’offrir des produits de haute qualité.

Le cabinet EL AMMOURI a mené l’enquête auprès des consommateurs Tunisiens afin d’élire un produit innovant et de qualité. Plus de 5000 consommateurs ont participé au concours, notamment à travers l’application élu produit de l’année et qui en fait la plus grande enquête sur les produits de consommation en Tunisie de par la taille du panel interrogé ou de la diversité des univers de consommation étudiés.

Le label « Élu Produit de l’année » s’appuie sur trois critères : l’innovation qui mesure le caractère nouveau du produit perçu par le consommateur, l’attractivité qui évalue le potentiel de séduction du produit et l’intention d’achat qui mesure le potentiel d’achat du produit.

Avec cette distinction, DELTA CUISINE renforce sa position stratégique et s’engage à persévérer dans sa quête de performance pour offrir des produits encore plus innovants.

LA CUISINE AU METRE de DELTA CUISINE :

Afin de répondre aux besoins d’une clientèle différente, DELTA CUISINE a imaginé un nouveau produit qui se veut plus accessible financièrement et plus facile à concevoir et à budgétiser. Avec LA CUISINE AU METRE lancée en 2018, la cuisine est repensée différemment : le client peut facilement calculer son budget (1000 dt ht le mètre linéaire) et acquérir une cuisine dotée de son plan de travail avec un budget de rêve. Une version plus allégée est aussi proposée à 750 dt ht le ml pour une cuisine sans plan de travail laissant la liberté au client de poser le plan de son choix.

Evidemment, ce n’est pas simplement une question de prix, mais DELTA CUISINE a également misé sur la qualité de la cuisine. LA CUISINE AU METRE reste un produit de qualité qui permettra de cuisiner et partager des moments de vie dans un espace design et ergonomique.