Focus sur les technologies des BMW Série 1 et Série 2 Gran Coupé

La société Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, présente les technologies de référence embarquées sur les BMW Série 1 et BMW Série 2 Gran Coupé.

Un test drive ayant eu lieu à l’hôtel Movenpick Gammarth a permis aux journalistes spécialisés d’expérimenter un ensemble de fonctionnalités permettant à BMW d’avoir un pas d’avance par rapport à la concurrence.

BMW Série 1 & BMW Série 2 Gran Coupé : l’assistance n’a pas de segment

Les test drivers ont testé un nombre de fonctionnalités innovantes qu’offrent les BMW Série 1 et BMW Série 2 Gran Coupé. Des équipements désormais généralisés sur l’ensemble de la gamme BMW commercialisée par Ben Jemâa Motors.

Un choix qui fait de ces technologies un atout commun de confort et de sécurité pour la communauté BMW en Tunisie, abstraction faite du type de véhicule et son positionnement.

BMW Reversing Assistant & caméra de recul : les manœuvres au cœur du plaisir de conduire

Classée parmi les innovations de pointe chez BMW, et encore unique dans l’automobile à l’heure actuelle, la fonctionnalité BMW Reversing Assistant mémorise les 50 derniers mètres parcourus jusqu’à 36 km/h afin de pouvoir les refaire automatiquement en marche arrière à la demande du conducteur, sans avoir à toucher le volant. Il peut ainsi se concentrer sur les possibles obstacles autour du véhicule. Le conducteur agit sur l’accélérateur et le frein (jusqu’à 10 km/h). Avec ce système d’aide au stationnement intelligent, les manœuvres de stationnement ne se sont pas exclues du plaisir de conduire.

Les ruelles et les zones difficiles seront prises en charge par BMW Reversing Assistant, basé sur un système de capteurs de pointe.

Avec la caméra de recul, le conducteur d’une BMW Série 1 ou BMW Série 2 Gran Coupé bénéficie d’une parfaite visibilité à l’arrière. Suivant une perspective optimale, un grand angle de vue reproduit en couleur, dans une excellente résolution et avec précision chaque obstacle sur l’écran de contrôle. Des lignes virtuelles interactives indiquent si l’espace est suffisant pour votre voiture, accompagné des détecteurs d’obstacles sonores et visuels. Si le véhicule est lié à une remorque, la caméra de recul assiste le chauffeur via la fonction zoom étendu.

Assistant BMW, toujours à l’écoute

« Hey BMW » est le mot d’ordre de tout un système développé par BMW pour faciliter la conduite et renforcer la confiance du conducteur envers son véhicule. L’assistant vocal est capable d’accomplir un ensemble de missions demandées par le conducteur à l’instar d’appeler un contact, de changer la source sonore ou même d’augmenter la température automatiquement (il suffit de dire : « j’ai froid » ou bien « change la station radio » par exemple). Un assistant qui facilite la tâche d’usagers des BMW en leur évitant la recherche de boutons grâce à une demande orale.

En plus, les utilisateurs des smartphones Apple peuvent vivre l’expérience Apple CarPlay®. Avec un accès sans fil à la téléphonie, iMessage, WhatsApp, TuneIn, Waze, Spotify ou Apple Music, les utilisateurs du véhicule BMW vont exploiter l’univers Apple en format automobile.

En termes de connectivité, le système d’exploitation BMW OS 7.0, offre des fonctionnalités technologiques des plus intuitives de son segment. Ces avancées ergonomiques sont synonymes de sécurité active.

BMW Série 1 et BMW Série 2 Gran Coupé, uniques dans leur segment

Outre les fonctionnalités citées, les véhicules BMW Série 1 et BMW Série 2 Gran Coupé ne manquent pas d’éléments de différenciation par rapport à la concurrence avec le poste de conduite BMW Live Cockpit Plus (combiné digital 5,1″ derrière le volant + écran central 8,8″) et la possibilité d’avoir le système d’exploitation BMW Live Cockpit Professional (combiné digital 10,25″ + écran central 10,25″), selon la finition, pour la Série 1 et la Série 2 Gran Coupé. Les deux véhicules intègrent l’innovation dans leurs gènes tant pour la BMW Série 1, marquée par son charisme expressif et la BMW Série 2 Gran Coupé, marquée par sa ligne de coupé élégante et sportive, avec une habitabilité modulaire.

La BMW Série 1 est disponible en motorisation 116 i et 118 i à partir de 126 500 DT TTC.

La BMW Série 2 Gran Coupé est disponible en motorisation 218i à partir de 151 700 DT TTC.