Le SSD 980 NVMe de Samsung allie vitesse et prix abordable

Samsung, a annoncé le SSD 980 NVMe, le premier disque dur grand public sans DRAM de l’entreprise. Des utilisateurs de PC de tous les jours aux joueurs invétérés et aux professionnels de l’informatique, tout le monde peut désormais bénéficier de performances de pointe stables et fiables.

« Grâce à des innovations matérielles et logicielles, notre nouveau SSD 980 apporte une plus grande valeur ajoutée sans compromettre les performances NVMe haut de gamme », a déclaré KyuYoung Lee, vice-président de l’équipe Memory Brand Product Biz chez Samsung Electronics. « Le 980 offre un excellent équilibre entre vitesse, efficacité énergétique et fiabilité, ce qui en fait un produit adapté aux utilisateurs de PC et aux gamers, ainsi qu’aux créateurs de contenu. »

Auparavant, les SSD sans DRAM-cache n’étaient pas aussi performants. Le 980 de Samsung utilise la technologie HMB (Host Memory Buffer), qui relie directement l’unité à la DRAM du processeur hôte pour surmonter tout inconvénient de performance. Cette technologie, associée à la dernière technologie V-NAND, la sixième génération de l’entreprise, ainsi qu’à un contrôleur et un micrologiciel optimisés, permet au 980 de fournir des performances NVMe avec une vitesse six fois supérieure à celle des SSD SATA. Les vitesses de lecture et d’écriture séquentielles atteignent 3 500 et 3 000 MB/s, tandis que les performances de lecture et d’écriture aléatoires atteignent respectivement 500K et 480K IOPS.

Récemment mise à jour, la technologie TurboWrite 2.0 offre également des performances soutenues nettement supérieures à celles de l’itération précédente en allouant une zone de stockage tampon beaucoup plus grande à l’intérieur du disque.

Pour celles et ceux qui utilisent des fichiers extrêmement volumineux ou des jeux à forte composante graphique, le nouveau « Full Power Mode » ajouté au logiciel Magician 6.3 de Samsung permet au disque de fonctionner en continu à des performances optimales pour un travail et des loisirs continus.

Qui plus est, les consommateurs n’auront plus à se soucier de la surchauffe de leur disque, grâce à ses conceptions thermiques avancées. En effet, grâce à la technologie Dynamic Thermal Guard, au contrôleur avec un revêtement en nickel et aux solutions de labels à dissipation de chaleur disponibles dans la série haut de gamme 980 de Samsung, les utilisateurs peuvent bénéficier de performances stables et fiables, même en cas d’utilisation prolongée.

Le SSD présente en outre un rendement énergétique amélioré de 56 % par rapport au précédent 970 EVO.