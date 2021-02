Young Chef Olympiad : les produits de terroir sublimés par le gagnant tunisien « Saif Eddine Chaabeni »

La Tunisie vient de participer au Young Chef Olympiad (YCO), le concours international de cuisine le plus important au monde pour les jeunes chefs cuisiniers. Face aux participants de 50 pays différents, le candidat tunisien a gagné le prix du « Meilleur Plat Végétarien ». Le plat gagnant avait une touche typiquement tunisienne apportée par le sirop de dattes. La Tunisie a également eu l’opportunité de mettre en avant ses atouts gastronomiques dans la catégorie «Cuisine de Terroir Traditionnelle». La participation tunisienne a été organisée par l’ATPAC avec l’appui du projet PAMPAT (ONUDI/SECO).

La Tunisie a participé pour la deuxième année consécutive au Young Chef Olympiad (YCO), le concours international de cuisine le plus important au monde pour les jeunes chefs de la gastronomie. L’YCO qui est d’habitude organisé en Inde, s’est tenu cette année à distance du 31 janvier au 6 février 2021. Il a compté avec la participation de candidats de 50 pays répartis sur 6 continents ayant 24 fuseaux horaires différents. Plusieurs difficultés logistiques liées à l’organisation de cet événement ont pu être surmontées grâce notamment aux nouvelles technologies et à la grande motivation des chefs en compétition.

La participation tunisienne a été organisée par l’Association Tunisienne des Professionnels de l’Art Culinaire (ATPAC) présidée par le chef de renommée Wafik Belaid.

Face aux 60 participants, Saif Dine Chaabeni le candidat qui a représenté la Tunisie à ce concours a gagné le prix du « Meilleur Plat Végétarien ». Les jurés internationaux ont suivi la préparation du plat grâce à la mise en place de plusieurs caméras qui permettaient de couvrir plusieurs angles de travail de l’espace de cuisine.

Le plat gagnant à base d’une sélection de légumes était inspiré de la cuisine internationale et a combiné plusieurs ingrédients en rajoutant une touche typiquement tunisienne apportée par l’intégration dans la recette du sirop de dattes biologique qui a été utilisé dans le glaçage des légumes afin de leur procurer de la brillance et un goût sucré naturel.

Avec ce plat innovant, le jeune tunisien a bien su s’imposer parmi les concurrents venants de plusieurs pays tel que l’Italie, l’Islande, la Nouvelle Zélande, le Canada, Nigeria, Lesotho, Corée du Sud, Thaïlande, l’Ouzbékistan, Costa Rica, Colombie et bien d’autres.

La Tunisie a également eu l’opportunité de mettre en avant ses atouts gastronomiques dans la catégorie hors compétition «Cuisine de Terroir Traditionnelle». Le jeune chef a en effet préparé la salade méchouia, le couscous, le tajine El Bey, des briks, des mléouis et de la viande à la gargoulette, en utilisant plusieurs ingrédients tels que la harissa traditionnelle, l’huile d’olive, les olives, ou encore les anchois. Saif Dine Chaabeni a par ailleurs mis en avant un autre produit de terroir typiquement tunisien à savoir les tomates séchées au soleil qui est presque tombée dans les oubliettes au cours des dernières décennies, mais qui est aujourd’hui en train de connaître un véritable « come back » auprès des gastronomes tunisiens de renommée.

La participation tunisienne a compté avec l’appui du projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir (PAMPAT 2) qui est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie de la Confédération Suisse (SECO). Le PAMPAT 2 vise à promouvoir plusieurs filières, à savoir la figue de barbarie, les dérivés de dattes, les tomates séchées et les grenades. Une stratégie nationale de promotion des produits du terroir sera développée et mise en œuvre dans deux régions pilote de la Tunisie. Le PAMPAT 2 appuiera également l’organisation de la 3éme édition du Concours Tunisien des Produits du Terroir sous le leadership de l’APIA qui sera organisé au cours du deuxième semestre de 2021.

Autant d’occasions à saisir pour promouvoir les produits de terroir tunisiens à l’échelle internationale avec la contribution des chefs qui sont les ambassadeurs de la gastronomie tunisienne.