Porsche lâche les chevaux avec la nouvelle 911 GT3

La 7e édition de la sportive haute performance, développée en étroite collaboration avec le département Compétition de la marque, Porsche Motorsport, constitue un modèle de transfert de technologies de la course automobile à la production de série.

L’essieu à double triangulation à l’avant, l’aérodynamique optimisée avec aileron arrière à fixation en col de cygne et l’imposant diffuseur sont issus de la 911 RSR, le modèle de course qui a remporté de nombreux succès en catégorie GT. Son moteur à plat six cylindres de quatre litres de cylindrée, qui développe 510 ch (375 kW), est une déclinaison du groupe motopropulseur de la 911 GT3 R, qui a fait ses preuves dans les compétitions d’endurance. Ce bloc à haut régime, à la sonorité caractéristique, est également utilisé sur la nouvelle 911 GT3 Cup. Avec une telle filiation, la 911 GT3 est une sportive à la pointe de la technique, souveraine sur circuit et parfaitement à l’aise sur les routes pour les trajets du quotidien.

Avec la boîte PDK à double embrayage, elle affiche une vitesse de pointe à 318 km/h et abat le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Elle est donc même plus véloce que la précédente 911 GT3 RS. Porsche propose également le nouveau modèle avec une boîte manuelle six vitesses. L’aérodynamique a été optimisée grâce à l’expérience acquise en compétition. Ainsi, la voiture affiche une déportance nettement accrue tout en bénéficiant d’un remarquable coefficient de pénétration dans l’air. En mode Performance, les éléments réglables manuellement de l’aileron et du diffuseur permettent d’augmenter l’effet de sol (déportance aérodynamique), ce qui permet d’attaquer les virages à plus grande vitesse. Sur le circuit du Nürburgring, qui constitue l’épreuve de vérité pour les sportives de la marque, la 911 GT3 a signé un temps remarquable. Lors des derniers essais de réglage, le pilote d’essai Lars Kern a bouclé les 20,8 km du circuit complet en 6:59.927 minutes (plus de 17 secondes de moins que le modèle de la génération précédente). Le tracé court du circuit (20,6 km) a été parcouru par la nouvelle 911 GT3 en 6:55.2 minutes.

Dotée d’une caisse élargie, de jantes plus larges et de diverses options techniques supplémentaires, la nouvelle GT3 affiche pourtant le même poids sur la balance que la génération précédente. Avec la boîte manuelle, la voiture pèse 1 418 kg, avec la boîte PDK, 1 435 kg. Le capot avant est en plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC), le vitrage est en verre allégé, les jantes sont forgées en alliage léger et l’échappement Sport de conception allégée permet d’économiser 10 kg : tout a été pensé pour réduire le poids de la voiture. La consommation de carburant en cycle mixte de la 911 GT3 est de 12,4 litres/100 km avec la boîte PDK.

Chaque détail de la nouvelle 911 GT3 témoigne de sa filiation avec les modèles de course. L’écran dédié aux informations utiles sur circuit, baptisé track screen, constitue une nouveauté. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour réduire l’affichage numérique sur la gauche ou la droite du compte-tours. Cet affichage permet de visualiser la pression des pneus, la pression d’huile, le niveau de carburant ou la température du liquide de refroidissement. Il comprend également un assistant de changement de rapport avec des diagrammes de couleur à gauche et à droite du compte-tours et une représentation lumineuse du rapport engagé issue de la compétition automobile.

Les clients des modèles GT demandent de plus en plus d’équipements personnalisés. Ainsi, les équipements Porsche Exclusive Manufaktur, l’offre de personnalisation de la marque, sont également disponibles sur la nouvelle 911 GT3, notamment le pavillon de conception légère en fibres de carbone (finition carbone apparent). La voiture est également dotée de rétroviseurs extérieurs en carbone, de phares matriciels à LED avec blocs optiques teintés et des feux arrière assortis Exclusive Design. Les lisérés Rouge Indien ou Bleu Requin sur les contours des jantes mettent en valeur la finition Noir des jantes en alliage léger.

Le chronographe individuel proposé par Porsche Design est aussi exclusif que la 911 GT3, pour le plus grand plaisir des amoureux de sportivité. Son boîtier évoque la course automobile. Comme les bielles du moteur de la GT3, il est fabriqué en titane, un matériau qui allie robustesse et légèreté. L’armage du ressort de la montre est assuré par une masse oscillante qui n’est pas sans rappeler les jantes de la 911 GT3. La couleur de la graduation sur le cadran peut être harmonisée avec les teintes de la 911 GT3.

La nouvelle 911 GT3 est disponible à la commande à partir du 31 mars 2021. De plus amples informations sur les prix de vente, les spécifications et la disponibilité des modèles seront disponibles auprès du Centre Porsche le plus proche à compter de cette date.