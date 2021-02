Tunis – Kinshasa : vers l’ouverture d’une ligne aérienne directe

Dans le cadre d’approcher davantage le marché congolais, le Conseil d’affaires tuniso-africain Tunisia-Africa Business Council (TABC), a organisé, le vendredi 05 février 2021, un webinaire pour préparer la mission de prospection multisectorielle en République démocratique du Congo RDC (Kinshasa), qui aura lieu du 22 au 27 mars 2021.

L’ambassadeur de Tunisie en RDC, son excellence M. Bouzekri Rmili, qui a pris part à ce webinaire, a dressé un bilan sur les échanges commerciaux avec l’Afrique subsaharienne, tout en indiquant que la RDC figure parmi les cinq premiers partenaires commerciaux de la Tunisie avec 21.3 millions de dollars d’exportations.

S.E.M Bouzekri Rmili a déclaré que « dans le but de booster les hommes d’affaires tunisiens à investir en Afrique subsaharienne et la nécessité d’augmenter le volume des échanges commerciaux, particulièrement en RDC, une ligne aérienne directe Tunis-Kinshasa verra bientôt le jour ».

Et d’ajouter que la Tunisie est une destination de choix pour les congolais dans le domaine des soins médicaux, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur avec plus de 4000 étudiants congolais en Tunisie.

Lors de son intervention au webinaire, M. Hafedh Daoud, Vice-président de TABC et Président de la société EPPM, a souligné que la RDC est un pays très attractif. Et d’ajouter que son projet d’extraction du gaz méthane du Lac Kivu va très bientôt recevoir l’approbation définitive des autorités congolaises compétentes.

De son côté, un consultant congolais de renommée, engagé pour organiser les rencontres BtoB prévues lors de la mission multisectorielle, a également contribué à l’animation de cet événement et a éclairé les participants sur les opportunités d’affaires à saisir et le potentiel de la République démocratique du Congo dans les domaines d’activités, à savoir, la formation professionnelle, les soins médicaux, le textile, le E-commerce, froid et climatisation, les nouvelles technologies, le gardiennage et la sécurité des entreprises, l’agroalimentaire, les matériaux de construction et le meuble et ameublement.