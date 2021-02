STARZPLAY obtient un financement par emprunt de 25 millions USD de Ruya Partners

STARZPLAY, le premier service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) de la région, a reçu son premier financement indépendant par emprunt de l’ordre de 25 millions USD (environ 92 millions AED) de Ruya Partners, basée à Abu Dhabi. Les fonds, garantis sur la base de la solidité financière et de la performance de STARZPLAY, serviront à renforcer davantage la portée géographique et clientèle de STARZPLAY, à acquérir et produire du contenu original et à maximiser la valeur à long terme pour ses parties prenantes.

Ruya Partners est une société d’investissement alternative indépendante qui se concentre sur les investissements de crédit privé dans les marchés en développement. La société, dont le siège social est situé sur le Abu Dhabi Global Market, est un investissement de portefeuille d’Abu Dhabi Catalyst Partners, une coentreprise entre Mubadala Investment Company et Falcon Edge Capital. Cet investissement constitue une première pour STARZPLAY, en obtenant un financement par emprunt [d’un investisseur régional]. Il s’ajoute aux 125 millions USD (459 millions AED) accordés à STARZPLAY depuis son lancement en 2015 par l’investisseur industriel mondial STARZ, une société Lionsgate et State Street Global Advisors.

Actuellement, STARZPLAY atteint plus de 1,8 millions d’abonnés payants et est installée sur plus de six millions d’appareils. Représentant une part de marché de plus de 32 %, la plateforme a enregistré une croissance exceptionnelle en 2020 ; des études indépendantes ont montré une croissance spectaculaire de 141 % du nombre d’utilisateurs uniques au cours de l’année.

Maaz Sheikh, co-fondateur et PDG de STARZPLAY, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Ruya Partners et d’obtenir son premier investissement. Ce nouveau partenariat démontre notre capacité à attirer des investisseurs institutionnels divers et de premier plan alors que nous continuons de stimuler la croissance et d’assurer une voie vers la rentabilité. Le solide écosystème technico-entrepreneurial des Émirats arabes unis et ce nouvel investissement renforceront encore la capacité de STARZPLAY à créer du contenu original, à étendre notre empreinte géographique et à consolider notre statut de leader en tant que champion numérique de la région MENA. »

« Grâce à l’investissement de Ruya Partners et de nos actionnaires actuels, nous disposons d’une base sur laquelle nous pouvons construire nos projets de coter STARZPLAY et de créer encore plus de valeur pour les actionnaires. »

Rashid Siddiqi, co-fondateur et associé directeur de Ruya Partners, a déclaré : « Le financement de STARZPLAY est l’un de nos premiers investissements majeurs dans le secteur tech aux Émirats arabes unis. En tant que marque locale, STARZPLAY a bouleversé le marché et répond à la demande croissante de divertissement à domicile. Le financement reflète notre stratégie qui consiste à soutenir des entreprises dotées de fondamentaux solides et d’équipes de direction qui ont fait leurs preuves en matière d’exécution pour planifier et fournir de la valeur à long terme. »

Karin Baggström, co-fondatrice et directrice financière de STARZPLAY, a ajouté : « Le financement reflète la confiance des investisseurs dans notre modèle d’exploitation et a été obtenu suite à une évaluation solide de notre modèle commercial. Nous suivons des protocoles rigoureux en matière de gestion financière qui nous ont permis de développer nos activités et de créer de la valeur pour nos parties prenantes. Le financement donnera un nouvel élan à notre croissance et contribuera à renforcer notre part de marché. »

Mirza Beg, co-fondateur et associé directeur de Ruya Partners, a déclaré : « Toutes les analyses des investissements menées par Ruya Partners sont basées sur des critères rigoureux et une diligence raisonnable. Nous avons évalué le modèle commercial de STARZPLAY, qui est très prometteur en termes de croissance, notamment en raison de la popularité croissante de la SVOD dans la région. En tant qu’entreprise créative, soutenue par une infrastructure de haute technologie, le succès de STARZPLAY est un modèle inspirant pour d’autres startups basées aux Émirats arabes unis. »

STARZPLAY a été la première entité à obtenir une licence aux Émirats arabes unis dans le secteur de la SVOD et a réalisé une croissance significative d’année en année. Aujourd’hui premier acteur mondial de la SVOD numérique dans la région MENA, STARZPLAY a constamment cherché à équilibrer une croissance rapide avec une économie saine, ce qui se traduit par des marges en hausse et des bénéfices importants d’une année sur l’autre.

Nommée entreprise technologique à surveiller par le Financial Times dans sa liste « Future 25 », STARZPLAY acquiert du contenu en fonction des préférences des téléspectateurs, de leurs idées et recherches. Elle dispose d’un vaste catalogue de contenu, notamment des séries en intégralité, et entretient des relations étroites avec les studios Disney, Warner Bros, CBS, Showtime, Sony, Universal, MGM, et Fremantle. STARZPLAY s’est également associée à Image Nation Abu Dhabi pour créer la première série originale au contenu en arabe.

STARZPLAY s’est récemment associé à Discovery Inc. pour lancer discovery+, le service de streaming par abonnement de vie réelle et non fictionnel dans toute la région MENA. Les abonnés STARZPLAY peuvent désormais regarder du contenu discovery+ dans un espace dédié sur toutes ses plateformes. Dans le cadre d’un autre partenariat clé, STARZPLAY s’est associée à Abu Dhabi Media, le principal diffuseur média de service public des Émirats arabes unis, pour diffuser en direct les événements de l’UFC et offrir aux abonnés de toute la région un vaste catalogue de contenus VOD sur les combats, les émissions et les interviews précédents.

Le succès de STARZPLAY est également dû à ses précieuses relations avec 21 opérateurs de télécommunications qui proposent des abonnements via des téléphones mobiles prépayés et postpayés. La stratégie de STARZPLAY est d’étendre son modèle à succès aux marchés émergents, comme l’Afrique subsaharienne et francophone.

Avec plus de 10 000 heures de contenu premium, dont des blockbusters, des séries TV exclusives, du contenu pour enfants et des séries arabes, STARZPLAY est disponible dans 20 pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et au Pakistan pour que les fans puissent profiter d’un contenu de qualité en tout temps, en tout lieu et sur tout appareil.