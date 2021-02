La FAO appuie l’UTAP pour un diagnostic de l’impact des crises notamment la pandémie auprès des agriculteurs

Dans ce contexte de crise sanitaire et économique liée à la COVID-19, l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche s’active, depuis mars 2020, à soutenir les agriculteurs et agricultrices pour plus de résilience et d’adaptation aux changements induits. Afin de répondre à ces nouveaux défis, la FAO en Tunisie collabore avec l’UTAP dans l’élaboration d’un plan de gestion de crises à plus long terme, sur la base d’un diagnostic de l’impact de la pandémie dans le secteur agricole.

Lors de l’atelier organisé du 03 au 04 février, Mr Abdelmajid Ezzar, Président de l’UTAP a expliqué que « L’appui technique fourni par la FAO vise à analyser l’impact socio-économique de la crise sanitaire et des autres crises notamment sur les agriculteurs, agricultrices et les pêcheurs, à doter l’Union d’outils d’aide à la décision et à renforcer les capacités de l’UTAP pour mieux gérer ce contexte de crise ».

Cette collaboration se décline en plusieurs activités. Aussi bien l’UTAP que la FAO ont souligné qu’il est capital de continuer à évaluer et analyser les risques et les impacts de la crise actuelle sur l’agriculture et la sécurité alimentaire afin de développer des mesures d’atténuation de ses effets négatifs pour les populations concernées, particulièrement les plus vulnérables.

A cet effet, Mr Ankers a indiqué dans son intervention qu’une enquête auprès des agriculteurs sera conduite par l’UTAP en vue d’identifier les bonnes pratiques de gestion de crise et les options de réponses. « Un système de veille économique de résilience aux chocs est en cours d’élaboration pour permettre à l’UTAP et ses membres d’anticiper les crises et d’être plus résilient. La FAO met tous ces moyens pour aider les pays à surmonter cette crise et préparer la reprise ».

Ce travail sur un modèle de veille d’intelligence économique, constituera selon M. A. Ezzar un outil d’aide à la décision qui dotera l’organisation syndicale d’un mécanisme de diffusion d’information et de prévision servant les intérêts de leurs adhérents.

L’atelier en question est le premier d’une série de trois visant à renforcer les capacités du personnel de l’UTAP en techniques de communication, techniques de négociations et gestion de crise.