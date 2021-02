Signature de deux conventions de partenariats stratégiques entre la Poste Tunisienne, Tunisair et la Compagnie Tunisienne de navigation « CTN »

La Poste Tunisienne, Tunisair et CTN ont signées, le vendredi 29 janvier 2021, deux conventions de partenariats stratégiques, au siège du ministère des Technologies de la Communication sous l’égide de M. Mohamed Fadhel Kraiem, Ministre des Technologies de la Communication, et de M. Moez Chakchouk, Ministre du Transport et de la logistique.

Les deux conventions ont été signés par M. Sami Mekki, PDG de la Poste Tunisienne, Mme Olfa Hamdi, PDG de Tunisair et M. Imed Zammit, DG de la CTN.

A travers ces deux partenariats, la Poste Tunisienne met à la disposition des deux compagnies Tunisair et CTN, sa plateforme de paiement à distance « MasterCard Payment Getway Services : MPGS » pour leur permettre d’accepter les paiements des billets moyennant les cartes de paiement électronique nationales et internationales via les sites de vente en ligne des deux compagnies et à travers les agences de voyage accréditées.

Il est à signaler que la plateforme « MPGS » de la Poste Tunisienne est l’unique plateforme, opérationnelle, en Tunisie, qui accepte les moyens de paiement nationaux et internationaux selon les nouvelles normes et standards de sécurité internationaux et ceux exigés par les compagnies aériennes et maritimes.

En outre, ce partenariat va permettre d’assurer la gestion des comptes en devises des deux compagnies pour le rapatriement des fonds collectés via la plateforme MPGS provenant de la vente de billetterie à l’étranger. Ceci permettra le drainage des devises vers la Tunisie et l’augmentation des réserves de change à l’échelle national.

Cette convention constitue une première en Tunisie et en Afrique, entre un établissement financier national disposant d’une plateforme de paiement digital avec les deux compagnies aériennes et maritimes tunisiennes pour offrir une solution de paiement numérique développée par des compétences tunisiennes.