Le Fonds OPEP octroie un prêt de 50 millions de dollars à Africa Finance Corporation afin de soutenir les projets d’infrastructure africains post-COVID-19

Le Fonds l’OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) et Africa Finance Corporation (AFC) ont signé un accord de prêt d’un montant de 50 millions de dollars. Ce prêt est destiné à promouvoir le financement et la construction des projets d’infrastructures nécessaires au redressement post COVID-19 de l’Afrique. Il s’agit de la première coopération financière directe entre ces deux institutions.

Ce prêt d’une durée de 10 ans accordé à l’AFC permettra de contribuer à la réduction du déficit, bien connu, de financement des infrastructures en Afrique. Ce prêt facilitera également l’augmentation des flux de capitaux en direction de l’Afrique. Il contribuera également aux efforts de reprise post COVID-19 des économies africaines en permettant aux gouvernements de dégager des fonds publics pour faire face aux besoins de financement urgents liés à la pandémie.

Samaila Zubairu, président et directeur général de l’AFC, a déclaré : « AFC a pris attache avec des partenaires du développement dans le monde entier afin d’une part de trouver les moyens d’agir ensemble pour mobiliser les fonds nécessaires au redressement post COVID 19 de l’Afrique d’autre part d’optimiser le déploiement de ces fonds. Ce prêt s’inscrit dans la lignée des efforts déployés par l’AFC pour d’une part soutenir le financement des infrastructures (de l’énergie aux transports en passant par le commerce) essentielles au développement de l’Afrique et d’autre part remettre l’Afrique sur la voie d’une croissance pérenne et d’un développement durable. Nous nous engageons à travailler avec le Fonds OPEP et d’autres partenaires, catalyseurs essentiels du développement des infrastructures essentielles en Afrique. »

Docteur Abdulhamid Alkhalifa, directeur général du Fonds de l’OPEP, a déclaré : « L’Afrique a des besoins de financement urgents pour ses infrastructures, et ceux-ci sont devenus encore plus prononcés depuis l’apparition du COVID-19. La pandémie a freiné la croissance économique et les investissements sur tout le continent. Grâce à notre soutien à l’AFC, nous contribuerons à offrir un financement durable aux projets d’infrastructure, ce qui permettra d’améliorer la connectivité, les transports, la logistique, le commerce et la création d’emplois en Afrique. Nous espérons que notre partenariat avec l’AFC sera pérenne et productif. C’est en travaillant avec des partenaires régionaux expérimentés que nous sommes en mesure d’amplifier notre impact sur le développement. »

L’AFC est une institution financière de développement qui compte 28 pays membres. Elle a été créée pour accorder des financements et proposer des solutions initiées par le secteur privé dans les domaines des infrastructures, des ressources naturelles et des projets industriels dans toute l’Afrique. À ce jour, l’AFC a investi plus de 8,4 milliards de dollars dans 35 pays africains. Le Fonds de l’OPEP a signé un accord de coopération avec l’AFC en 2017 et ce prêt a marqué le début de leur collaboration sur le terrain.

Source : Business Wire / AETOSWire