TABC Cap-Bon : un réel tremplin vers l’Afrique

Divers facteurs font du continent africain une terre promise et la région la plus rentable au monde pour les investissements étrangers et il devient impératif aujourd’hui de saisir cette opportunité dans un contexte économique général plutôt inquiétant.

En effet, le TABC (Tunisia-Africa Business Council) n’épargne aucun effort pour augmenter la visibilité de la Tunisie en Afrique et proposer une vision et des politiques en matière d’accès au marché africain.

Dans le cadre du développement de ses activités, le TABC vient juste d’inaugurer, mardi 26 janvier 2021, son bureau régional de Nabeul (lire notre article).

A travers cette représentation, le TABC fournit conseil et appui aux PME, se trouvant sur la région du Cap-Bon, et désirant se lancer dans l’aventure africaine.

Pour marquer cette occasion, le TABC a organisé, en guise d’ébauche aux activités du nouveau bureau du Cap-Bon, une formation sous le thème : « Comment conquérir l’Afrique et mettre en place le Digital Marketing approprié au développement de l’investissement Sud-Sud ? », animée par Madame Nour Bouakline et en présence de Monsieur Anis Jaziri, président du Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC).

Chargée de la communication et de la TABC Academy, madame Nour Bouakline œuvre pour un digital « social » dans une Afrique où les disparités sont grandes. Pour elle, « l’innovation et les nouvelles technologies doivent contribuer au bien être des populations et répondre, en Afrique, aux questions de la santé et de la scolarité ».

Notons que l’évènement était sponsorisé par la société MLM Academy, un cabinet de Consulting et d’Expertise, en Stratégie et en Management, spécialisé dans la formation plurisectorielle et opérant sur une vaste dimension régionale.

A travers le champ de compétence de MLM Academy, qui se résume en la bonne Gouvernance, le Conseil Stratégique, le Coaching en Softs Skills et le développement Economique et Social, ladite société adhère aux objectifs de TABC et, mettra tout en œuvre pour accompagner l’agilité des entreprises innovantes, en proposant des formations sur mesures, de différentes manières adaptées, et ainsi, mettre en place les conduites de changement adéquates à chaque projet.

MLM Academy ne cesse d’affirmer que dans le contexte actuel, caractérisé par une profonde instabilité économique et socio-politique, les organismes œuvrant, aussi bien dans le secteur privé que public, deviennent tributaires d’un accompagnement rigoureux dans leurs nombreuses stratégies, garantissant leur pérennité et progrès.

Composition du nouveau bureau régional de TABC Cap-Bon et leur répartition sectorielle

– Président : M. Sadok LARIBI

– Vice-présidente : Mme Kamilia FERJANI

– Secrétaire général : Mme Wahiba BEN ALI

– Trésorier : Jawhar DENGUIR

– Section IT et Fintech : M. Achraf KHELIL

– Services : M. Riadh ROUII

– Confection : M. Houssem KHEMIR

– Electronique et Mécanique : M. Walid BENAMOR

– Construction : M. Rafik SIDE

– Veille et Intelligence économique : M. Iadh RIDENE

– BTP : M. Sofien SAADALLAH

– Formation professionnelle : M. Sami TRABELSI

– Artisanat : Mme Wahiba BEN ALI