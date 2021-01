Tunisie : nouveau bureau régional pour le TABC à Nabeul

L’environnement des affaires au Cap-Bon s’apprête à la conquête de nouveaux marchés, et le Conseil d’affaires tuniso-africain Tunisia-Africa Business Council (TABC) fournit conseil et appui aux PME désirant se lancer dans l’aventure africaine.

En effet, le TABC vient de renforcer ses structures professionnelles par la création, ce mardi 26 janvier 2021, du bureau régional de Nabeul.

Il est à signaler que, suite à la répartition des responsabilités, la composition du Bureau Régional de TABC Cap-Bon se présente comme suit :

• Président : Sadok Laaribi

• Vice Présidente : Kamilia Ferjani

• Secrétaire Général: Wahiba Ben Ali

• Trésorier : Jawhar Denguir

• Section IT et fintech : Achraf Khelil

• Services : Rouai Riadh

• Confection : Houssem Khemir

• Electronique et mécanique : Walid Benamor

• Construction : Mohamed Rafik Essid

• Veille et intelligence économique : Iadh Ridène

• BTP : Sofiène Saadallah

Nous y reviendrons avec plus de détails / © Investir En Tunisie