Porsche affiche de solides performances en 2020

Porsche a livré 272 162 nouveaux véhicules neufs dans le monde en 2020, un chiffre en baisse de seulement 3 % par rapport au record établi en 2019, malgré les circonstances défavorables. Avec 6 202 véhicules neufs livrés dans la région Moyen-Orient et Afrique, l’entreprise peut se féliciter d’une reprise encourageante après les mesures de confinement sanitaire. La marque enregistre ainsi son meilleur résultat du second semestre en cinq ans.

Manfred Braeunl, CEO de Porsche Middle East and Africa FZE, se réjouit de ces résultats positifs en 2020 dans un contexte difficile : « L’an dernier, nous avons su relever des défis de taille. Le second semestre 2020 est le meilleur depuis six ans en termes d’entrées de commandes et notre carnet de commandes atteint un niveau jamais enregistré depuis 2015. »

« Malgré le contexte difficile, nous avons organisé de nombreux événements sur différents marchés à l’occasion du lancement du Taycan, notre premier modèle 100 % électrique. Outre le lancement de la nouvelle Panamera, de la 911 Turbo et des nouveaux modèles de la gamme 718, nous entendons développer le marché de la voiture électrique dans la région », ajoute-t-il.

En 2020, 20 015 exemplaires du Taycan ont été livrés dans le monde malgré un arrêt de la production pendant six semaines, au moment même où le modèle devait arriver sur le marché. Le Cayenne arrive en tête des ventes à l’international avec 92 860 unités livrées. La popularité des sportives à deux places ne se dément pas. 21 784 modèles de la gamme 718 ont été livrés, un chiffre en hausse de 6 % en glissement annuel. 34 328 exemplaires de la Porsche 911, le modèle emblématique de la marque, ont été livrés dans le monde en 2020.

Les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite et le Koweït constituent les principaux marchés de la région Moyen-Orient et Afrique. L’Arabie saoudite et le Qatar enregistrent leurs meilleures ventes en 5 ans, tandis que les entrées de commandes enregistrées au Koweït et à Abu Dhabi n’ont jamais été aussi élevées en plus de 5 ans.

Selon Manfred Braeunl, 2020 a été une année riche en enseignements. Porsche a introduit des nouveautés pour améliorer l’expérience client et soutenir ses importateurs dans la région : « En 2020, nous nous sommes attachés à innover, notamment dans la manière de communiquer avec nos clients et de les conseiller en ligne. Ces changements contribuent à façonner l’avenir de Porsche Middle East. Depuis leur domicile, les clients peuvent désormais solliciter un spécialiste de la marque pour que leur soit présenté le modèle de leur choix. »

« En interne, nous avons réussi à organiser nos premiers modules de formation en ligne et notre conférence consacrée aux ventes et au marketing en direct grâce à des fonctionnalités interactives. Nous avons mis en œuvre des programmes innovants, notamment avec FastStart, et avons su maintenir une relation étroite avec l’ensemble de nos importateurs », résume-t-il.

Outre le lancement de nombreux modèles, Porsche Middle East and Africa a un agenda chargé en 2021. La marque renforce sa présence sur les marchés clés avec un nouveau Centre Porsche à Shuwaikh (Koweït), un Centre Porsche ultramoderne à Riyad et le premier Porsche Studio en Inde, qui ouvriront leurs portes cette année.