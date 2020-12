MG Motors se développe à la vitesse grand V et inaugure une nouvelle succursale à Sfax

MG Motors renforce son positionnement sur le marché automobile Tunisien à travers une nouvelle succursale à Sfax qui a ouvert ses portes au grand public le 14 décembre 2020.

Après l’ouverture de showrooms à Nabeul et à Msaken, la marque d’origine britannique s’implante à Sfax.

La succursale, sis Route de Gabes, Thyna KM 8.5, bénéficie d’un emplacement stratégique sur une artère principale maximisant ainsi sa visibilité et son accessibilité.

Cette inauguration témoigne de la volonté de MG Motors de renforcer sa présence sur tout le territoire tunisien et d’être plus proche de ses clients.

Cette approche de proximité permettra ainsi de répondre aux nombreuses attentes d’une clientèle sans cesse croissante et exigeante, tout en garantissant un service fiable et une expérience client exceptionnelle.

Un espace d’exception avec une équipe qualifiée

La nouvelle succursale mettra en avant la variété de la gamme MG Motors disponible sur le marché tunisien.

L’unité abrite plusieurs espaces dont un atelier, un showroom, un magasin, un espace SAV.

Une équipe de 15 membres dédiés, formés et certifiés sera à disposition des clients pour répondre à leurs attentes.