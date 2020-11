Le Porsche Taycan fait son entrée dans le Livre Guinness des records (Guinness Book of Records™) en accomplissant le plus long drift jamais réalisé par un véhicule électrique. L’instructeur Porsche Dennis Retera a effectué 210 tours sur un anneau de 200 m de long au Porsche Experience Centre (PEC) Hockenheimring, les roues avant de la voiture constamment orientées vers l’extérieur de la courbe. Il a fallu 55 minutes à ce spécialiste de la discipline pour parcourir 42,171 km à une vitesse moyenne de 46 km/h. Il a signé cette performance au volant de la version à propulsion du Taycan, déjà disponible à la vente en Chine.

« Une fois les systèmes de stabilité dynamiques désactivés, il est facile de déclencher un powerslide avec la Porsche électrique. C’est d’autant plus facile sur la version à propulsion », explique Dennis Retera. « La puissance requise pour le drift est disponible à tout moment. Le centre de gravité bas et l’empattement allongé assurent une parfaite stabilité. Le réglage minutieux du châssis et la précision de la direction permettent un contrôle optimal de la trajectoire, même en déplacement latéral. »

La performance a été réalisée sous le contrôle de la juge officielle du Livre Guinness des records, Joanne Brent, et s’est déroulée sur la section de conduite dynamique du PEC, avec un revêtement humidifié. Depuis cinq ans, Joanne Brent supervise tout type de tentative de record pour le Livre Guinness : « Nous avons assisté à plusieurs records de drift, mais une tentative avec une voiture électrique représente quelque chose de très spécial, même pour nous. Porsche fait œuvre de pionnier. » L’experte du Livre Guinness des records a méticuleusement documenté le record du Taycan avec l’assistance d’instruments de mesure et des experts indépendants. Avant la tentative de record, un géomètre local a mesuré le diamètre de 80 m du circuit du Porsche Experience Centre au millimètre près. Pour documenter l’événement, des capteurs de lacet et de localisation GPS ont été logés dans la voiture et une caméra a été installée sur le toit de la tour de contrôle du circuit pour immortaliser la performance.

Le Porsche Taycan détient également d’autres records dans d’autres disciplines. Il s’est notamment illustré dans une épreuve d’endurance de 24 heures sur l’anneau de vitesse de Nardò, en Italie (3,425 km), sur la Boucle Nord du Nürburgring avec un chronomètre record dans sa catégorie de 7:42 min, ou encore à l’aérodrome de Lahr (Allemagne), où il a accompli 26 sprints d’affilée de 0 à 200 km/h.

En 2019, le lancement du Taycan, la première sportive électrique de la marque, a marqué l’entrée de Porsche dans une nouvelle ère. Depuis, l’entreprise poursuit le développement de sa gamme de produits dans le domaine de la mobilité électrique. Associant les performances caractéristiques de Porsche, une gamme de services connectés et un confort d’utilisation au quotidien, la berline sportive quatre portes de la marque constitue un modèle unique. Avec les procédés ultramodernes mis en œuvre pour sa production et la qualité de ses équipements, le Taycan fait référence en matière de durabilité et de digitalisation.