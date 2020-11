Le Téléviseur OLED de LG et la Xbox Series X libèrent l’expérience de jeu de la console nouvelle génération

LG Electronics (LG) et la Xbox ont entamé un partenariat commercial exclusif pour mettre en lumière l’expérience de jeu phénoménale de la console largement attendue Xbox séries X et du téléviseur OLED de LG dans les marchés-clés à travers l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie Pacifique.

Le téléviseur OLED de LG devient le partenaire officiel de la nouvelle console de Microsoft dans ces régions avec des événements spéciaux tenus aux points de vente participants pour offrir aux consommateurs l’opportunité de faire l’expérience par eux-mêmes de la joie de jouer sur le modèle du téléviseur OLED 2020 de LG et la dernière console Xbox.

La combinaison du téléviseur le plus évolué de LG et de la console la plus puissante de Xbox jamais conçue permettent à la fois aux joueurs occasionnels et sérieux d’apprécier de la même façon les jeux de nouvelle génération aujourd’hui. Avec des fonctionnalités comme un temps de réponse ultra-rapide de 1ms avec un faible décalage d’entrée et un support pour les dernières caractéristiques HDMI, y compris une fréquence de rafraichissement variable (VRR), un mode de faible latence automatique (ALLM) et un canal de retour audio amélioré (eARC), les jeux sont non seulement meilleurs d’apparence et de son mais sont aussi plus réactifs.

La puissance de traitement combinée avancée du tandem permet aux joueurs de profiter de jeux 4K jusqu’à 120 images seconde pour bénéficier du dernier cri de la technologie graphique de lancer de rayons en temps réel.

Avec sa technologie de pixel auto-éclairée, le téléviseur OLED de LG offre une qualité d’image supérieure avec des couleurs vives et naturelles et un contraste infini. Et en tant que premier téléviseur et première console de jeux à offrir un support Dolby Vision et Dolby Atmos, le téléviseur OLED de LG et la Xbox Séries X vont entrainer les joueurs plus profondément dans l’action avec des sons et des images dynamiques.

Et comme la fatigue oculaire causée par les jeux est bien une réalité, tous les modèles de téléviseurs 2020 de LG disposent de panneaux OLED certifiés protégeant les yeux par l’organisme TÜV Rhineland, répondant aux critères élevés de l’organisme international de contrôle. La certification indique que les téléviseurs sont sans scintillement, émettent le minimum de lumière bleue et offrent une large gamme de couleurs, une excellente performance HDR et une qualité d’image consistante lorsqu’on les regarde à partir d’un angle large.

“Nous prenons très au sérieux les besoins des joueurs lorsque nous développons nos téléviseurs OLED de manière à pouvoir être un partenaire officiel de la Xbox Series X, car ce partenariat est très significatif pour nous”.