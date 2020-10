Samsung Electronics parmi les 5 meilleures marques mondiales d’Interbrand en 2020

Samsung Electronics vient d’être classée cinquième dans la liste des meilleures marques mondiales 2020 par Interbrand, une société de conseil en marques mondiales, avec la plus grande valeur de marque jamais atteinte, soit 62,3 milliards de dollars.

Malgré l’environnement commercial difficile que les entreprises mondiales ont dû affronter en raison de la COVID-19 en 2020, Samsung a enregistré une augmentation de 2% de la valeur de la marque, passant de 61,1 milliards USD en 2019 à 62,3 milliards USD cette année. Samsung est monté dans le top cinq mondial en trois ans après avoir atteint la sixième place dans la liste des meilleures marques mondiales en 2017.

La société a enregistré une croissance constante en termes de valeur de marque depuis ses débuts à la 43e place en 2000, date à laquelle Interbrand a commencé à publier les meilleures marques mondiales.

Depuis son entrée dans le top 10 avec un classement en 9e position en 2012, Samsung a continué sa progression constante, atteignant la 6e place en 2017 et la 5e en 2020. L’ascension de Samsung dans la liste des 100 marques les plus prisées au monde établie par Interbrand a été soutenue par l’introduction continue de produits innovants et la mise en œuvre de vastes activités de marketing sur la scène mondiale.

La réponse au COVID-19, la RSE, l’innovation dans les produits liés au style de vie et les investissements continus dans les futurs moteurs de croissance stimulent la valeur de la marque

Selon Interbrand, les principaux facteurs qui ont joué un rôle essentiel dans la croissance de Samsung étaient:

• Réponse rapide au COVID-19 grâce à des activités mondiales pour la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et une campagne mondiale intégrée

• Activités à l’échelle de l’entreprise dédiées au développement durable

• Lancement continu de produits innovants, notamment Galaxy Fold, The Terrace et le réfrigérateur BESPOKE

• Investissement cohérent pour diriger le développement de technologies avancées, telles que l’intelligence artificielle (IA), la 5G et l’Internet des objets (IoT)

Pour répondre aux répercussions de la COVID-19, Samsung Electronics a fait de nombreux dons en fonction des besoins spécifiques de chaque pays pour aider les communautés à surmonter les difficultés.

Samsung a également mené avec succès une campagne mondiale avec le message « Get through this together» sur les réseaux sociaux et les panneaux d’affichage extérieurs à Times Square à New York, Piccadilly Circus à Londres, Duomo di Milano en Italie et le Entertainment Building de Hong Kong dans le cadre de ses efforts pour s’engager et communiquer avec les consommateurs dans les moments difficiles.

De plus, Samsung a recueilli des commentaires positifs avec une campagne où les photos et les histoires soumises par les consommateurs via les médias sociaux ont été collectées et transformées en publicités vidéo à afficher en extérieur pour égayer les consommateurs du monde entier. Les campagnes COVID-19 ont été lancées en tandem avec des campagnes en cours pour la vision de la RSE de Samsung, Enabling People et divers programmes d’éducation pour les générations futures, tels que Solve for Tomorrow, Smart School et Innovation Campus.

Le dévouement de Samsung à la durabilité dans tous les aspects de la gestion d’entreprise a également contribué à une augmentation de la valeur de la marque, comme en témoigne l’emballage écologique des téléviseurs Samsung et des étuis de smartphone utilisant des matériaux recyclés.

Ce sont surtout les efforts inlassables pour parvenir à l’innovation malgré les défis posés par la COVID-19 qui ont fait grimper la société dans le top 5.

L’activité de communications mobiles de Samsung a consolidé son leadership sur le marché des smartphones 5G et a résonné avec la génération Z avec la série Galaxy A et des activités de marketing telles que la campagne Awesome. La société a également fait preuve d’innovation continue en créant une nouvelle catégorie de produits avec l’introduction du Galaxy Z Flip. Dans le secteur des réseaux, Samsung a établi sa position de leader de la 5G, en innovant sur de nouveaux marchés et en développant des partenariats avec des entreprises sur des marchés clés tels que les États-Unis et le Japon.

Dans le secteur de l’affichage visuel, Samsung a été le leader de l’industrie de la télévision en lançant des produits de pointe qui reflètent les nouveaux modes de vie des consommateurs tels que The Sero et The Terrace. Samsung a également poursuivi ses efforts en faveur de la durabilité dans ce secteur, en introduisant des produits qui améliorent l’accessibilité pour les personnes handicapées et les utilisateurs ayant un déficit de vision des couleurs, et en lançant le projet d’emballage écologique.

Dans le domaine des appareils numériques, Samsung a continué à innover pour s’adapter aux modes de vie changeants des clients avec le réfrigérateur BESPOKE et la machine à laver et sèche-linge Grande AI. Ses campagnes sur des sujets pertinents tels que la cuisine, le sport, la décoration intérieure et les soins des animaux ont contribué à une communication plus étroite avec les clients.

Dans le domaine de la mémoire en particulier, Samsung a annoncé que Vision 2030 était un solide numéro un sur le marché. Samsung est devenue la première entreprise au monde à produire la DRAM basée sur EUV et investit continuellement dans HBM2E Flashbolt appliqué avec l’IA, les pièces automobiles, l’IoT, l’IA et la 5G depuis des années. L’expansion des mesures de travail à domicile entraînant une demande croissante de services de serveur et de cloud devrait augmenter les ventes de puces flash DRAM et NAND.

Dans le système LSI, la société a poursuivi l’innovation technologique et les investissements pour Exynos et ISOCELL, et renforcé sa coopération avec des partenaires majeurs tels qu’Audi.

«Nous avons commencé au 43e rang avec une valeur de marque de 5,2 milliards USD en 2000. Cette année, nous sommes parmi les cinq premiers avec une valeur de marque de 62,3 milliards USD, ce qui est une grande réussite», a déclaré YH Lee, CMO de Samsung Electronics . «Nous n’aurions pas pu réaliser cet exploit sans le soutien de nos clients du monde entier. Pour améliorer encore notre statut mondial, nous continuerons à dialoguer et à communiquer avec les consommateurs. »

Interbrand évalue la valeur de la marque des entreprises sur la base d’une analyse complète de plusieurs facteurs, notamment la performance financière, l’influence de la marque sur les achats et la compétitivité de la marque.