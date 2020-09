Samsung remporte 48 prix à IDEA 2020

Samsung Electronics a annoncé avoir remporté 48 prix aux International Design Excellence Awards (IDEA) 2020 de renommée mondiale, dont un Or, quatre Argents, quatre Bronzes et un Best-in-Show.

Les prix IDEA 2020 pour Samsung comprennent non seulement les meilleurs prix de design pour des créations de pointe, mais aussi des produits couvrant plusieurs catégories, mettant en valeur l’excellence de Samsung dans le design du lifestyle des consommateurs avec une esthétique élégante, ainsi que des conceptions interactives et durables qui reflètent les valeurs sociales, et un large éventail d’expertise professionnelle.

IDEA, hébergé par L’association des designers industriels d’Amérique (IDSA), a lieu chaque année depuis 1980. Largement considéré comme le prix de design le plus influent en Amérique du Nord, IDEA considère l’innovation de conception, l’avantage pour l’utilisateur et l’avantage pour la société comme faisant partie de ses critères pour la sélection de ses lauréats.

BESPOKE Family Hub UX a remporté le prix d’Or pour son expérience centrée sur l’utilisateur et son innovation. Basé sur des informations axées sur le consommateur, l’UX permet aux utilisateurs de partager et de créer des photos et des recettes via l’écran du réfrigérateur. De plus, la connectivité avec les applications mobiles permet aux consommateurs de profiter d’un accès à distance quel que soit leur emplacement.

Le réfrigérateur BESPOKE a remporté le prix d’Argent pour sa conception modulaire personnalisable qui permet aux utilisateurs de choisir les couleurs, les matériaux et les types de réfrigérateur adaptés à leurs styles de vie et préférences. BESPOKE Réfrigérateur a déjà remporté un prix d’Or au International Forum (iF) Design Awards 2020.

Le jury IDEA 2020 a décerné à Samsung le prix « Best-in-Show », un prix spécial pour BESPOKE Family Hub UX et BESPOKE Réfrigérateur, récompensant les réalisations de Samsung en matière d’excellence de la conception centrée sur le consommateur.

La solution d’upcycling de Samsung pour les emballages TV a reçu un prix d’Argent pour sa boîte d’emballage personnalisable. Samsung a adopté l’upcycling dans les matériaux d’emballage de ses téléviseurs lifestyle – The Frame, The Serif et The Sero. L’emballage du produit a été conçu pour encourager les consommateurs à recycler les boîtes et à créer des petits meubles innovants qui répondent aux besoins individuels, comme une tour pour chat ou un meuble TV. L’emballage a remporté les CES Innovation Awards 2020 pour son concept innovant, sa contribution à la protection de l’environnement et sa sensibilisation au recyclage.

En outre, Q950TS, un téléviseur QLED 8K maximisant l’immersion de l’écran avec Infinity Screen, et The Serif Visual Identity System, qui illustre des stratégies visuelles sophistiquées ciblant la génération du millénaire, ont également remporté des prix d’Argent.

Des récompenses Bronze ont été décernées aux suivants: Galaxy Fold, un smartphone pliable qui offre une nouvelle expérience; Four Infinite Line ™, une cuisine intégrée qui offre un design haut de gamme élégant; Le système d’identité visuelle Sero qui démontre un graphisme audacieux et intense avec de nouvelles stratégies visuelles de marque ciblant la génération millénaire; et IoT inclusif, un concept de conception avancé utilisant la reconnaissance sonore AI pour aider les personnes malentendantes.

« Le design valorise de plus en plus l’interaction entre les produits et les expériences utilisateur », a déclaré Dontae Lee, vice-président exécutif et directeur du centre de conception d’entreprise chez Samsung Electronics. « Samsung continuera de proposer des expériences client significatives et des valeurs durables grâce à des technologies innovantes et des conceptions différenciées. »

La cérémonie IDEA 2020 a eu lieu virtuellement le 16 septembre. La Conférence internationale sur le design s’est également tenue virtuellement pendant deux jours du 17 au 18 septembre. Felix Heck, vice-président et directeur de Samsung Design Europe, a fait une présentation intitulée ‘ Design for Resonance » lors de l’événement.