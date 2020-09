Les téléviseurs OLED 8K de LG : une nouvelle envergure au divertissement sur PC avec une capacité de jeu plus perfectionnée

Le premier fabricant de téléviseurs à commercialiser les téléviseurs OLED 8K , a de nouveau établi une référence dans le secteur avec les premiers téléviseurs 8K au monde à prendre en charge le puissant nouveau GPU NVIDIA®GeForce RTX™30 Series. Propulsé par le processeur α (Alpha) 9 Gen 3 AI de la société capable de fournir une prise en charge complète de la bande passante 8K, le téléviseur OLED 8K de LG intensifie son jeu pour offrir aux joueurs passionnés du monde entier le jeu le plus captivant et le plus fascinant sur des écrans glorieux avec plus de 33 millions de pixels auto-éclairés.

Les téléviseurs OLED de LG ont longtemps été considérés parmi les téléviseurs de jeu les plus avancés au monde à cause de leur technologie de pixels auto-éclairés et prise en charge des dernières spécifications HDMI telles que le taux de rafraichissement variable (VRR), le taux de réponse ultra-rapide et le mode de faible latence automatique (ALLM). Parce que les téléviseurs OLED de LG sont compatibles avec NVIDIA G-SYNC®.

Le processeur α (Alpha) 9 Gen 3 AI dans le téléviseur OLED et NanoCell8K de LG élève la performance du lancer de rayons en temps réel à un nouveau niveau et établit une nouvelle norme pour une image et des performances optimales. Avec les téléviseurs LG 8K OLED capable de fournir un contenu 8K à 60 images par seconde et de gérer des vitesses pharamineuses de 48Gbps , jouer à des jeux 8K sur des téléviseurs LG OLED et un GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series n’a jamais été aussi beau.

“Nous sommes ravis d’apporter la prise en charge des GPU GeForce RTX 30-Series aux téléviseurs OLED 8K 2020 de LG,” a déclaré Matt Wuebbling, vice-président du marketing mondial GeForce chez NVIDIA. “les joueurs seront époustouflés par la performance de ces téléviseurs lorsqu’ils joueront aux derniers jeux PC 8K dotés des fonctionnalités de lancer de rayons les plus réalistes et d’IA de pointe propulsées par le GPU GeForce RTX 3090.”

Pour renforcer le sens de l’immersion des joueurs, les téléviseurs OLED8 K de LG prennent également en charge Dolby Atmos et le réglage acoustique AI basé sur l’apprentissage en profondeur de LG , qui mesure l’environnement acoustique et ajuste le son pour plus de précision.