Raoul Labbé de la Genardière, nouveau directeur général de l’UIB

Réuni sous la présidence de M. Kamel Néji, le Conseil d’administration de l’Union Internationale de Banques (UIB) annonce l’arrivée au sein de l’UIB de M. Raoul Labbé de la Genardière, à compter du 1er septembre 2020 et sa nomination comme Directeur général de la Banque à compter du 30 octobre.

Il succédera à cette date à M. Mondher Ghazali qui est amené à prendre de nouvelles responsabilités au sein du Groupe Société Générale.

Diplômé de l’Ecole de Management de Lyon, M. Raoul Labbé de la Genardière a intégré le groupe Société Générale en 1998 au sein de l’Inspection générale. En 2004, il a été nommé inspecteur principal. En 2007, il a rejoint SG Factoring en tant que directeur général délégué. En 2011, il a intégré le réseau France la Société Générale comme adjoint au directeur régional de Nice avant d’être nommé en 2014 directeur régional de Paris Bercy. En 2017, il devient directeur de la transformation du réseau Société Générale en France. Il était depuis juillet 2019 directeur de l’activité de banque de détail pour la région Afrique-Méditerranée Outre-mer (AFMO).

Le Président du Conseil d’administration, M. Kamel Néji, a déclaré : « Après cinq années passées à mes côtés, au service de la Banque dans ses fonctions successives de Secrétaire Général, de Directeur Général Adjoint puis de Directeur Général, M. Mondher Ghazali est amené à prendre de nouvelles responsabilités au sein du Groupe Société Générale. Je m’en remettrai volontiers le moment venu à sa clairvoyance pour recueillir les enseignements qu’il tire de son expérience à l’UIB. Pour le meilleur et pour le pire, nous sommes tous transformés par cette crise COVID-19 qui exige la mobilisation de nos capacités individuelles et collectives pour assurer l’épreuve, pour ensuite envisager et construire l’avenir. J’aimerais terminer en adressant mes vifs remerciements et ceux du Conseil d’administration et de l’ensemble des collaborateurs de l’UIB à M. Mondher Ghazali qui a travaillé dur pour contribuer aux performances de l’UIB, en lui souhaitant bonne chance et plein de réussite dans ses nouvelles fonctions. »

M. Mondher Ghazali a pour sa part remercié le Conseil d’administration de l’Union internationale de Banques (UIB) et son président M. Kamel Néji. Il a souligné en ce sens le soutien déterminant dont il a bénéficié tout au long de sa mission, ces trois dernières années, à la tête de la Direction générale de l’UIB.