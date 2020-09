En direct sur Facebook : Sky News Arabia annonce le plein de nouveautés palpitantes ainsi qu’une toute nouvelle programmation

Au cours d’une émission interactive diffusée en direct sur Facebook, Sky News Arabia a révélé plusieurs détails relatifs à sa nouvelle stratégie progressive et à sa nouvelle programmation. Ainsi, et à partir du dimanche 6 septembre à 9h00 GMT (13h00 Abu Dhabi), Sky News Arabia commencera à diffuser de nouveaux programmes qui seront présentés par les animateurs les plus célèbres de la région. Toutes les nouvelles émissions seront conçues à partir de concepts innovants et seront optimisées grâce à l’utilisation de technologies très modernes ; l’objectif étant d’offrir une expérience unique en son genre aux téléspectateurs. Cette nouvelle programmation sera diffusée sur les plateformes médiatiques numériques et traditionnelles de Sky News Arabia. Elle devra trouver un très large écho auprès des publics de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Au cours de la session directe qui fut diffusée par Sky News Arabia sur Facebook, Giselle Khoury, la célèbre animatrice et présentatrice TV a pu donner plusieurs détails concernant sa future nouvelle émission hebdomadaire: « With Giselle ». Cette nouvelle émission sera une tribune d’accueil de premier plan pour des décideurs et des responsables reconnus dans l’ensemble du monde arabe.

Pour sa part, Nadim Koteich, une autre personnalité médias et animateur TV de renom, a pu donner un aperçu sur sa nouvelle émission qui sera réservée à la satire politique et qui s’intitulera « Ce soir avec Nadim ». Dans cette émission, Nadim discutera de questions importantes relatives à la situation du monde arabe, tout en abordant l’actualité sous un angle différent.

S’exprimant au sujet de cette nouvelle programmation, Youssef Tsouri, responsable de l’information chez Sky News Arabia, a déclaré : « Sky News Arabia s’engage à nouveau à proposer des programmes et des contenus qui incitent à la réflexion et qui trouvent un écho extrêmement favorable auprès d’un public sans cesse croissant. Grâce aux informations de qualité que nous diffusons, nous avons, depuis 2012 et jusqu’à présent, réussi à attirer plus de 20 millions de fans qui se sont abonnés à nos réseaux sociaux. Notre fulgurante vitesse de croissance démontre plus que jamais que nous sommes l’un des organismes d’information qui connaît la plus forte croissance au sein de l’espace numérique ».

M. Tsouri a également ajouté : « Ces nouveaux développements sont une étape importante dans l’évolution de Sky News Arabia. En proposant des programmes innovants et non conventionnels et en accueillant de nouveaux talents, nous continuerons à renforcer notre position en tant que diffuseur de premier plan. Notre engagement en faveur de l’innovation se poursuit grâce à une utilisation intelligente de la technologie. Nous proposons ainsi à nos téléspectateurs une toute nouvelle expérience audiovisuelle sur nos plateformes numériques ».

Lire entre les lignes : Des investigations sur des affaires courantes

« Sky News Arabia Investigations » explorera en détail les événements les plus importants, tout en tentant de lire entre les lignes plusieurs données relatives à des questions et à des sujets particulièrement controversés qui sont de nature à intéresser le public arabe.

Des sujets sur l’ensemble de la région

La nouvelle programmation sera déclinée en émissions hebdomadaires qui traiteront des tous derniers développements au Moyen-Orient et dans les capitales internationales. Elle permettra d’aborder les grandes questions politiques qui façonnent l’opinion publique. Amro Abdel Hamid animera l’émission « From Cairo », à travers laquelle il s’attellera à explorer la situation de la société égyptienne et de la région en général, et ce sous différents points de vue.

Animée par Joe Tabet, l’émission « From Washington » sera, quant à elle, réservée à l’analyse des affaires intérieures américaines et à leur impact sur le monde en général et sur la région MENA en particulier. Dans le même sillage, « From Riyadh », qui est animée par le présentateur Hamad Al Mahmoud et qui connaît déjà un large succès, proposera une série de sujets qui couvriront des événements politiques, sociaux et culturels phares de la région, tout en estimant leur impact sur le CCG. A ce titre, l’émission accueillera des experts et des analystes de premier plan.

La très plébiscitée émission «Newsroom » sera présentée sous un nouveau format

L’émission quotidienne « Newsroom », qui est animée par Mohannad Al Khatib et par Chantal Saliba à 18h00 GMT (22h00 Abu Dhabi), sera présentée sous un nouveau format qui lui permettra de brosser un tableau encore plus profond et plus complet des différents événements qui ont lieu dans cette région du monde.

Un contenu dédié à l’Afrique du Nord

La nouvelle programmation propose également un bulletin d’information dédié à l’Afrique du Nord. Appelé « The Maghreb Window », il prendra la forme d’une émission quotidienne exclusivement axée sur l’actualité de la région. Cette émission sera présentée par Sami Kasmi et par Imane Lahrache.

« The Difficult Question »

Fadila Souissi animera une nouvelle émission qui sera intitulée « Al Su’al Al Saab » (The Difficult Question). Celle-ci sera diffusée tous les dimanches à 15h30 GMT (19h30 Abou Dhabi). Elle permettra d’accueillir des personnalités politiques, sociales, culturelles, artistiques ou même sportives controversées afin de les confronter à plusieurs questions et accusations.

Morning Review

Sky News Arabia présentera, chaque matin, Morning Review qui est une nouvelle émission réservée aux sujets d’actualité et de politique les plus saillants.

« Their Success »

« Their Success » est un nouveau programme hebdomadaire qui permettra de relater plusieurs histoires inspirantes autour d’héroïnes qui ont réussi à réaliser leurs ambitions, surmonté leurs défis et qui se sont créé un avenir meilleur grâce à leur persévérance et à leur créativité.

Parallèlement, l’émission hebdomadaire « Muwajaha » (Confrontation), qui sera diffusée tous les jeudis à 16h30 GMT (20h30 Abu Dhabi), s’adressera à des décideurs de premier plan et discutera de l’impact de leurs décisions sur le quotidien des habitants de la région.

Friendly Fire : un talk-show parfaitement innovant

Le programme hebdomadaire « Neeran Sadeeqa » (« Friendly Fire »), qui sera diffusé tous les lundis à 16h30 GMT (20h30 Abu Dhabi), prendra la forme d’un talk-show à la fois différent et innovant. L’émission permettra à deux invités de débattre d’un sujet d’actualité brûlant. Elle sera animée par Abdulaziz Al Khamis.

Hadith Al Arab (Arab Talk)

Le Dr Suleiman Al Hattlan continuera à animer l’hebdomadaire « Hadith Al Arab » (Talk arabe) qui prendra désormais un nouveau format. Les invités à l’émission seront des penseurs, des inventeurs et des intellectuels éminents. Ils présenteront de nombreux concepts et combattront certaines idées fausses qui sont largement répandues.

Radar

Présenté quotidiennement à 14:00 GMT (18:00 Abu Dhabi) par Fadila Souissi et par Morouj Ibrahim, l’émission Radar revient sous un nouveau format afin de couvrir les questions les plus urgentes qui concernent la région. L’émission permettra de discuter et d’analyser différents sujets sous différents angles et perspectives.

« Fikr wa Fan » (Culture & Art)

Présentée par Sami Kasmi, cette émission vient enrichir la programmation de Sky News Arabia. Elle sera dédiée à l’exploration d’idées créatives et à l’analyse de l’art chez différentes civilisations.

Exploiter l’espace numérique afin d’interagir avec les téléspectateurs

L’une des caractéristiques importantes de cette nouvelle programmation c’est qu’elle sera diffusée simultanément sur la chaîne et sur les plateformes numériques de Sky News Arabia, offrant ainsi au public la possibilité de regarder les nouvelles où il le souhaite et d’interagir avec les différentes émissions tout en exprimant ses opinions sur les médias sociaux.

A ce sujet et parmi les programmes interactifs les plus remarquables qui sont prévus, on retrouve « Niqash Tag » qui permet d’explorer certains des sujets les plus controversés du monde arabe, tout en invitant les téléspectateurs à exprimer leurs opinions dessus. Parallèlement, « Hiwar Plus » résumera et discutera de questions importantes et contemporaines qui concernent la scène arabe et internationale, et ce en interaction avec le public. Les téléspectateurs pourront désormais visionner, directement sur leurs écrans, l’émission « On Stream », qui est la première émission d’information arabe en direct sur plateforme de réseau social et qui sera diffusée sur Twitter.