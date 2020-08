Venus Investissement et Marriot International inaugurent le Sousse Pearl Marriot Resort & SPA en Tunisie

Venus Investissement Touristique, une filiale du groupe Joossoor, et Marriott International Inc. (NASDAQ: MAR) annonce aujourd’hui l’ouverture de Sousse Pearl Marriott Resort and Spa, marquant les débuts de la chaine Marriott Hotels en Tunisie.

Le Resort récemment transformé offre une expérience balnéaire lifestyle et reflète la promesse de la marque Marriott Hotels d’être la source d’inspiration à ses hôtes pour vivre une meilleure expérience.

“Nous sommes ravis d’inaugurer le premier Marriott Hôtel en Tunisie et d’accueillir le Sousse Pearl Marriott Resort & Spa au sein de notre portfolio en Afrique du Nord. Cet hôtel témoigne de notre stratégie de reconversion qui permet aux hôtels indépendants de rejoindre notre portfolio et de bénéficier de notre réseau de distribution et de la notoriété de notre programme de fidélité” affirme Morten Skumsrud, Vice-Président, Europe,Moyen Orient et Afrique, Marriott International.

Sousse Pearl Marriott Resort & Spa est situé sur la magnifique plage au sable blanc de la zone très prisée de Boujaffar, le positionnant au rang de destination balnéaire en vogue. Se trouvant à moins de 2 kilomètres de l’Eglise Saint Felix, à 3 kilomètres de la fameuse Medina de Sousse, de sa grande Mosquée et de la statue équestre de Habib Bourguiba, les résidents peuvent aussi profiter des nombreuses attractions de la ville de Sousse.

Le Sousse Pearl Marriott Resort & Spa disposent de 222 chambres au design remarquable et compte une variété de restaurants dont The Gourmet, proposant de savoureuses spécialités tunisiennes, L’Opus, un restaurant contemporain qui combine des saveurs asiatiques avec une carte de boissons riche et variée en accord avec le thème , le Soho Lounge à l’ambiance conviviale et décontractée offrant une cuisine méditerranéenne au bord de la piscine où les résidents peuvent se régaler de l’atmosphère de Sousse, de l’après-midi au soir. Le complexe propose également le plus grand centre de bien-être de la région comprenant une salle de remise en forme, des piscines intérieure et extérieures et le Jumana Spa et ses 16 cabines de soins, un hammam, un sauna et un vaporium.

Le Sousse Pearl Marriott Resort & Spa est aussi la destination parfaite pour les réunions, les mariages et autres événements. L’hôtel compte une salle de conférence et 5 salles de sous commission, entièrement équipées insonorisées et un accès au Wi-Fi gratuit .