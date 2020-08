Assemblée Générale Ordinaire de la TAA

La Tunisian Automotive Association (« TAA ») a profité de la tenue de sa 4ème Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Tunis le Jeudi 23 Juillet 2020, pour organiser un évènement plus large regroupant ses membres (entreprises nationales et internationales actives dans le secteur automobile installées en Tunisie) ainsi que ses partenaires parmi les institutions gouvernementales et organisations non gouvernementales.

L’accent a été mis sur le rôle actif joué par la TAA tout au long de cette crise pour fédérer et porter les besoins du secteur auprès des institutions pertinentes qu’il s’agisse de faire valider un protocole sanitaire, de faciliter l’octroi d’autorisations de travail ou la mise en place d’un fonds de soutien au secteur.

La TAA a également validé la mise à jour du Pacte pour la Compétitivité de l’Industrie Automobile en Tunisie et ce, pour capturer de potentielles opportunités d’investissement en se positionnant en tant que destination d’investissement privilégiée.

La tenue de cette 4ème Assemblée Générale de la TAA a été l’occasion de présenter le Rapport Annuel 2019 de l’association, le rapport du Commissaire aux Comptes, l’approbation des états financiers de l’exercice de l’année 2019, ainsi que la présentation de l’activité de la TAA.

Une activité qui était exceptionnelle durant l’année écoulée de part la multiplicité des actions menées et la création de 3 commissions : Communication RH & Social, Communication Innovation & Communication, Communication Finance & Supply Chain.

En marge de cette Assemblée Générale et après sa clôture, le Cabinet Ernst & Young a présenté à tous les membres présents « la mise à jour post Covid-19 du Pacte pour la Compétitivité de l’Industrie Automobile en Tunisie ». En plus de ses objectifs initiaux, les parties prenantes perçoivent les mouvements de relocalisation et de régionalisation en cours en Europe comme une opportunité de se positionner en tant que destination d’investissement privilégiée.

En réponse à plusieurs questions récurrentes de la part de ses membres et afin de traiter un sujet d’actualité, la TAA a organisé, avant le mot de la clôture de son Président, en collaboration avec Arcane Overseas, une conférence sous le thème « Leadership et mobilisation du personnel face au changement ».

« Cette Assemblée Générale est exceptionnelle ! Elle vient suite à une année 2019 économiquement compliquée et une année 2020 fortement impactée par une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de COVID-19. Durant ces temps difficiles, la TAA ainsi que tous ses membres, ont fait preuve de résilience et de capacité d’adaptation pour survivre et mener à bien leurs activités.» a déclaré Nabhen Bouchaala, le Président de la Tunisian Automotive Association.

Une Association sensible aux attentes de ses membres

Malgré le confinement et l’arrêt total des activités de ses membres, la TAA a mis en place tous les moyens nécessaires afin de récolter tous les besoins de ses adhérents et de les mettre en œuvre en collaborant avec les instances gouvernementales compétentes pour l’octroi de fonds de soutien au secteur, ainsi que pour des services tels que l’élaboration d’un protocole sanitaire et la consolidation et le suivi des demandes d’autorisations de travail et de déplacement.

La TAA s’est fait fort d’être le porte-parole de toutes les entreprises du secteur automobile en Tunisie, auprès des diverses instances gouvernementales. Elle reste une force de proposition et d’action et un acteur incontournable pour la défense des intérêts du secteur. Son objectif principal est de garantir un environnement d’affaires propice et favorable aux activités et à la croissance des industriels de l’automobile en Tunisie.