La série HUAWEI Y révolutionne le segment d’entrée de gamme

La série Y d’entrée de gamme de Huawei a la réputation d’apporter des fonctionnalités à partir de téléphones plus premium, ce qui lui donne un avantage concurrentiel sur son segment. Qu’il s’agisse de l’appareil photo, de la durée de vie de la batterie, des performances globales ou même de la conception, chaque appareil de la série HUAWEI Y est conçu pour rendre les fonctionnalités premium accessibles à davantage d’utilisateurs. Cela est évident dans son succès à être un choix populaire parmi les clients depuis sa création en 2015.

Pionnier du segment d’entrée de gamme, chaque appareil de la série HUAWEI Y apporte une nouvelle vague d’innovation à ses utilisateurs, leur apportant de nouvelles fonctionnalités et des designs élégants avec chaque smartphone. Huawei a ajouté deux nouveaux smartphones à cette série, tous deux dotés de fonctionnalités puissantes, tout en étant uniques dans leurs propres aspects, le HUAWEI Y8p et HUAWEI Y6p. Ces deux téléphones sont livrés avec une large gamme d’innovations intéressantes qui non seulement en font de meilleurs smartphones, mais révolutionnent le segment des smartphones d’entrée de gamme avec certaines fonctionnalités jamais vues auparavant.

Le premier est le HUAWEI Y8p, qui apporte au segment une triple caméra 48MP AI, des performances puissantes et un affichage époustouflant. La configuration de sa caméra est assez impressionnante pour un smartphone d’entrée de gamme, en fait, c’est quelque chose que l’on trouve généralement sur un appareil plus premium. La configuration comprend une caméra principale de 48MP, une caméra ultra-grand angle de 8MP et une caméra de profondeur de 2MP pour les effets bokeh. Cependant, ce qui brille vraiment dans cette configuration est la capacité du HUAWEI Y8p pour la photographie en basse lumière avec le mode de nuit portable qui utilise l’IA embarquée et des capteurs de caméra pour des prises de vue bien éclairées dans des situations de faible luminosité. Cette configuration de la caméra apporte également au segment d’entrée de gamme une IA maître qui peut reconnaître jusqu’à 22 scènes lors de la prise de vue et ajuste intelligemment tous les paramètres requis pour une prise de vue parfaite. Les selfies sont également considérablement améliorés grâce à la caméra selfie 16MP AI.

Le HUAWEI Y8p offre également des performances exceptionnelles avec 6 Go de RAM pour un fonctionnement plus fluide des applications et des logiciels, avec un énorme 128 Go de stockage. Il est alimenté par une batterie de 4000 mAh pour des performances toute la journée et fonctionne sur le chipset Kirin 710F avec EMUI 10.1 pour des performances fluides et efficaces. Le HUAWEI Y8p possède également son écran OLED HUAWEI Dewdrop de 6,3 pouces, une première pour la série. L’écran est livré avec une résolution FHD + de 2400 x 1080 et dispose même d’un capteur d’empreintes digitales intégré, quelque chose de jamais vu dans la série. Le HUAWEI Y8p continue également avec une philosophie de conception élégante avec un design incurvé en 3D avec des coloris inspirés de la nature: cristal respirant, bleu profond et noir de minuit

Cependant, le HUAWEI Y6p adopte une approche différente pour changer les choses dans le segment d’entrée de gamme. Destiné aux utilisateurs qui en font plus avec leur smartphone et demandent plus d’autonomie, ce nouveau smartphone est livré avec une énorme batterie de 5000 mAh qui non seulement dure longtemps lors d’une utilisation intensive, mais peut également servir de banque d’alimentation pour charger d’autres appareils. Comme avec tous les produits Huawei, ce nouvel ajout est également livré avec une configuration de caméra puissante sous la forme de sa configuration triple caméra 13MP avec une caméra principale 13MP qui excelle en basse lumière, un capteur ultra-large 5MP et un capteur de profondeur 2MP pour des effets de bokeh naturels. Ceci est également complété par une caméra Selfie 8MP à l’avance. Avec sa grande batterie, le HUAWEI Y8p est également une centrale électrique, avec 3 Go de RAM pour le bon fonctionnement des applications, 64 Go de stockage et un processeur MTK Helio P22 pour des performances efficaces.

Les deux téléphones sont livrés avec HUAWEI AppGallery préinstallé, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder à un large éventail d’applications mondiales et locales qui peuvent être téléchargées en toute sécurité. Troisième plus grand marché d’applications au monde, HUAWEI AppGallery tire pleinement parti des services mobiles Huawei (HMS) et propose une variété d’applications multiplateformes pour une expérience utilisateur tous scénarios.

Avec ces nouveaux smartphones, ainsi que d’autres téléphones de la série Y de Huawei, la marque a réussi à révolutionner le segment d’entrée de gamme pour introduire des appareils non seulement abordables mais également dotés de fonctionnalités premium.