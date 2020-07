Renouvellement de la certification Smart Campaign accordée à Enda Tamweel

Enda Tamweel, première institution de micro-finance de Tunisie, vient de renouveler avec succès sa certification « Smart Campaign » pour l’alignement de ses systèmes de gestion, de ses politiques et de ses procédures avec les principes de protection des clients.

L’objectif de la « Smart Campaign » est d’encourager les institutions de micro-finance à bien traiter leurs clients en s’alignant sur les pratiques mises au point par cette institution internationale. Ces pratiques portent notamment sur les systèmes de gestion, les politiques et les procédures de l’institution concernée.

Lancée par le Centre de l’Inclusion Financière basé à Washington en 2009, la « Smart Campaign » est un label de confiance indépendant et objectif qui vise à unir les dirigeants de la micro-finance autour d’un objectif commun : la protection et la promotion du traitement équitable et respectueux des clients des institutions de micro-finance. Il s’articule autour de sept principes : le développement de produits et distribution appropriés- la prévention du surendettement- la transparence- la tarification responsable- le traitement respectueux et équitable des clients -la confidentialité des données des clients-les mécanismes de résolution des plaintes.

La Smart Campaign compte aujourd’hui près de 4600 membres (institutions de micro-finance, bailleurs de fonds…) dont une centaine certifiés.

Enda a obtenu sa première certification dès 2015 avant de procéder à la filialisation de ses activités à la société anonyme Enda Tamweel. Sachant que la certification nécessite une vérification de mi-parcours et un renouvellement périodique gageant que l’institution n’a pas subi de changements majeurs entravant son adhésion aux principes de la Smart Campaign, Enda Tamweel vient de renouveler sa certification, dès la première inspection.

Enda est la seule institution de micro-finance en Tunisie à se conformer aux exigences de la norme internationale « Smart Campaign » en matière de protection des clients.

Cette distinction vient confirmer l’engagement constant d’Enda Tamweel en faveur de l’inclusion financière des populations défavorisées et sa propension à toujours fournir les meilleurs gages de qualité et d’excellence à tous ses bénéficiaires.

« Cette reconnaissance est un gage de notre promesse envers les micro-entrepreneurs qui sont nos clients. Elle vient couronner l’engagement et les efforts de l’ensemble de nos collaborateurs pour ancrer et inscrire dans la durée les bonnes pratiques de protection des clients dans nos processus de micro-crédit. Avec ce renouvellement, Enda consolide son leadership au service de sa mission d’inclusion financière et sociale », a déclaré Mohamed Zmandar, Directeur général d’Enda Tamweel.

Forte de ses 30 ans d’exercice au service des populations vulnérables exclues du système financier classique, de la force d’engagement de ses 1900 collaborateurs et d’un ancrage local à travers un réseau de 100 agences, Enda Tamweel va poursuivre les efforts déployés depuis sa création pour accélérer son développement et améliorer sa politique qualité fondée sur le respect, la protection et la satisfaction des clients.

L’obtention de la certification Smart Campaign atteste de l’orientation d’Enda Tamweel à servir au mieux ses clients dans le respect total des 175 indicateurs correspondant aux 30 normes universelles de protection adéquates aux clients des institutions de micro-finance.

Les entretiens de certification ont été menés par l’agence de rating « Micro Finanza Rating », basée en Italie, spécialisée en finance inclusive responsable à l’échelle mondiale et agréée par la Smart Campaign.